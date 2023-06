Rubeľ prekročil 88 RUB/USD, 15-mesačné minimum dosiahol i oproti euru

Moskva 30. júna (TASR) - Kurz ruského rubľa pokračoval v poklese aj v piatok, pričom sa dostal na nové 15-mesačné minimum, keď prekročil hranicu 88 rubľov za dolár. Navyše, 15-mesačné minimum zaznamenal aj oproti euru. Kurz meny tlačí nadol neistota v súvislosti s politickou situáciou v Rusku po neúspešnej vzbure žoldnierov z takzvanej Vagnerovej skupiny, pričom menu momentálne nič nepodporuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do 12.00 h SELČ zaznamenal kurz rubľa 88,25 RUB/USD, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 0,8 %. Počas piatkového obchodovania však mena nakrátko dosiahla až 88,6775 RUB/USD. Bol to najslabší kurz od 29. marca minulého roka.



Výrazný pokles zaznamenal rubeľ aj oproti euru. Počas obchodovania dosiahol jeho kurz 96,3225 RUB/EUR, opäť najhorší výsledok pre ruskú menu od konca marca minulého roka. Neskôr sa kurz rubľa mierne posilnil na 95,78 RUB/EUR, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 0,7 %. V porovnaní s čínskym jüanom stratil rubeľ 0,6 % a dosiahol 12,13 RUB/CNY, pričom nakrátko zaznamenal 14-mesačné minimum.



"Rubeľ sa ďalej prepadáva," uviedla maklérska firma Alor Broker s tým, že vo štvrtok (29. 6.) klesol kurz o 1,4 %. "Postupne sa blíži k 90 RUB/USD a túto hranicu by mohol čoskoro prekročiť," dodala spoločnosť.