Tokio 28. februára (TASR) - Rubeľ sa v pondelok prepadol na rekordné minimum a dolár oproti väčšine mien prudko vzrástol po tom, ako západné štáty oznámili nové sankcie na potrestanie Ruska za jeho inváziu na Ukrajinu a prezident Vladimir Putin uviedol svoje jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti.



Kurz rubľa na začiatku obchodovania v Ázii klesol až na 119 RUB/USD, čím prekonal svoje predchádzajúce minimum 90 RUB/USD. Neskôr sa jeho pokles zmiernil na 109 RUB/USD.



K pádu rubľa došlo napriek tomu, že ruská centrálna banka oznámila množstvo krokov na podporu domácich trhov. Sankcie Západu vrátane rozhodnutia o vylúčení významných ruských bánk z medzinárodného platobného systému SWIFT a tiež reštriktívne opatrenia, ktoré zabránili centrálnej banke použiť svoje zahraničné rezervy na zmiernenie sankcií, však tvrdo zasiahli rubeľ.



Nervozitu na trhoch ešte zvýšilo nariadenie prezidenta Putina uviesť jadrové zbrane do stavu najvyššej pohotovosti.



Euro v pondelok kleslo tiež oproti doláru, a to o 1,1 % na 1,1148 USD/EUR a oslabil sa aj japonský jen a švajčiarsky frank.



Z napätia okolo Ukrajiny však ťažil dolár. Dolárový index, ktorý meria vývoj kurzu dolára voči šiestim dôležitým menám, sa v pondelok zvýšil o 0,83 % na 97,368 bodu.



Trhy totiž očakávajú, že americká centrálna banka Fed na svojom marcovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Investori sa zároveň domnievajú, že vojna na Ukrajine v blízkej budúcnosti odradí Európsku centrálnu banku od akýchkoľvek silných sprísňujúcich opatrení.