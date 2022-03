Rubeľ znižuje ťažké straty v Moskve, ale padá mimo Ruska

Moskva 1. marca (TASR) - Ruská mena rubeľ v utorok na začiatku obchodovania v Moskve zmazala časť z veľkých strát z predchádzajúceho dňa. Vďaka obchodovaniu na domácom trhu sa rubeľ drží nad rekordným minimom, ale na zahraničných trhoch zostal pod tlakom tvrdých sankcií Západu.



Ruská mena našla určitú podporu po tom, ako úrady v Moskve nariadili exportujúcim spoločnostiam, medzi ktorými sú niektorí z najväčších svetových producentov energií od Gazpromu po Rosnefť, aby predali 80 % svojich devízových výnosov na ruskom trhu, pretože schopnosť centrálnej banky intervenovať na devízových trhoch je pre sankcie obmedzená.



Kurz ruskej meny sa v Moskve do 9.07 h SEČ zvýšil oproti doláru o 3,3 % na 91,49 RUB/USD a oproti euru stúpol o 3,4 % na 102,40 RUB/EUR.



Na platforme elektronického obchodovania EBS však dosiahol 103 rubľov za dolár, no aj to stále je vzdialené od historického minima 120 RUB/USD v pondelok (28. 2.).



Rubeľ sa prepadol po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, v jednom bode stratil tretinu svojej hodnoty, ale núdzové zvýšenie úrokových sadzieb ruskej centrálnej banky a ďalšie opatrenia, ktoré prijala, ho pomohli stabilizovať.



Slabý rubeľ zasiahne životnú úroveň v Rusku a rozdúcha už aj tak vysokú infláciu. Očakáva sa tiež, že západné sankcie spôsobia nedostatok základných tovarov.



Inštitút medzinárodných financií (IIF), obchodná skupina zastupujúca veľké banky, tiež varovala, že je mimoriadne pravdepodobné, že Rusko nesplatí svoje zahraničné dlhy a jeho ekonomika tento rok utrpí dvojciferný pokles po nových represívnych opatreniach Západu.



Obchodovanie s akciami na moskovskej burze je v utorok už druhý deň pozastavené po tom, ako trh od polovice februára zasiahli prudké výpredaje.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.