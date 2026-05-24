< sekcia Ekonomika
Rubio očakáva skorý podpis obchodnej dohody medzi USA a Indiou
India a USA začiatkom februára podpísali rámec predbežnej obchodnej dohody. Na jej základe Spojené štáty znížia svoje clá na indický tovar zo súčasných 25 % na 18 %.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Naí Dillí 24. mája (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa je presvedčená, že Spojené štáty a India čoskoro uzatvoria obchodnú dohodu, vyhlásil v nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dosiahli sme obrovský pokrok, povedal po rokovaniach s indickým rezortným kolegom Subrahmanjamom Džajšankarom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nakoniec sa dosiahne dohoda, ktorá bude slúžiť národným záujmom oboch krajín, povedal Rubio. Časový rámec pre ukončenie rokovaní nešpecifikoval, pričom uviedol, že do Indie čoskoro vycestuje americká delegácia.
India a USA začiatkom februára podpísali rámec predbežnej obchodnej dohody. Na jej základe Spojené štáty znížia svoje clá na indický tovar zo súčasných 25 % na 18 %. USA v minulom roku uplatňovali na indický tovar až 50-percetné clá. Ich súčasťou bolo aj tzv. sekundárne clo vo výške 25 % zavedené s cieľom prinútiť Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.
Nakoniec sa dosiahne dohoda, ktorá bude slúžiť národným záujmom oboch krajín, povedal Rubio. Časový rámec pre ukončenie rokovaní nešpecifikoval, pričom uviedol, že do Indie čoskoro vycestuje americká delegácia.
India a USA začiatkom februára podpísali rámec predbežnej obchodnej dohody. Na jej základe Spojené štáty znížia svoje clá na indický tovar zo súčasných 25 % na 18 %. USA v minulom roku uplatňovali na indický tovar až 50-percetné clá. Ich súčasťou bolo aj tzv. sekundárne clo vo výške 25 % zavedené s cieľom prinútiť Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.