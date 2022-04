Rudolfa by mala nahradiť na čele SŠHR podpredsedníčka Zarembová

Bratislava 5. apríla (TASR) – Novou šéfkou Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) by sa mala po odchode Jána Rudolfa do Národnej rady SR stať súčasná podpredsedníčka úradu Silvia Zarembová. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšie (6. 4.) rokovanie vlády predložil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Vláda by zároveň mala rozhodnúť o odvolaní súčasného predsedu SŠHR Rudolfa. Ten nahradí v slovenskom parlamente súčasného štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR Ondreja Dostála.



Zarembová vyštudovala finančný manažment na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má pracovné skúsenosti z poisťovacieho a bankového sektora a na SŠHR pracuje od roku 2011.