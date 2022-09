Ruiny bývalej sklárne v Utekáči miznú, v parku je už aj prvý investor

Utekáč 23. septembra (TASR) – V priemyselnom parku, ktorý na mieste niekdajšej sklárne Clara v Utekáči v okrese Poltár buduje tamojšia samospráva, sa začína etablovať prvý investor. Spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním kameňa zamestnala už aj prvých 15 ľudí, prevažne obyvateľov obce.



"Výsledkom výroby by mal byť čisto slovenský produkt. Spoločnosť už nainštalovala v parku štiepaciu linku na kameň a aktuálne stavia halu," uviedol pre TASR starosta Miroslav Barutiak.



"V areáli sa nám už medzitým podarilo vybudovať potrebnú infraštruktúru. Aktuálne ešte spracovávame projekt na recykláciu zvyšku ruín," uviedol ďalej. Časť objektov pôvodného areálu už zasanovali v predchádzajúcich rokoch.



Investorov do parku hľadá obec sama, ale aj prostredníctvom agentúry SARIO. "Zatiaľ ešte nemáme odozvu, veríme však, že sa nám podarí do parku dotiahnuť aj firmy, s ktorými rokuje štát," dodal starosta.



Obci by pri rokovaniach s potencionálnymi investormi mala pomôcť aj aktuálna veľká rekonštrukcia ciest II. a III. triedy medzi Kokavou nad Rimavicou, Utekáčom, Sihlou a Čiernym Balogom, ktorá výrazne zlepší dostupnosť v smere na Lučenec, k rýchlostnej komunikácii R2 v Kriváni a tiež do Brezna a na Horehronie.