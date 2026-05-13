Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Ekonomika

Rumunská ekonomika klesla, inflácia dosiahla trojročné maximum

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Hrubý domáci produkt (HDP) Rumunska klesol v 1. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli.

Autor TASR
Bukurešť 13. mája (TASR) - Rumunská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku medziročný pokles o takmer 2 %, pričom to bol prvý medziročný pokles hospodárstva za viac než päť rokov. Uviedol to v stredu rumunský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ďalšiu nepriaznivú správu pre rumunskú ekonomiku prezentovali štatistici v údajoch o inflácii za apríl, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň za tri roky. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Rumunska klesol v 1. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Znamená to prvý medziročný pokles rumunskej ekonomiky od 4. štvrťroka 2020.

Navyše, v medzikvartálnom porovnaní zaznamenala rumunská ekonomika pokles druhý kvartál po sebe, aj keď tempo poklesu sa výrazne zmiernilo. Pokles predstavoval 0,2 %, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahol 2 %. Avšak medzikvartálny pokles ekonomiky dva štvrťroky po sebe znamená technickú recesiu.

Štatistici okrem toho zverejnili údaje o medziročnom vývoji inflácie za apríl. Tie boli rovnako nepriaznivé, keď inflácia zrýchlila v apríli na 10,7 % po 9,9-percentnej úrovni v mesiaci marec. Minulý mesiac tak Rumunsko zaznamenalo najvyššiu infláciu od apríla 2023, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 11,2 %.

Výrazne vzrástli ceny nepotravinových tovarov a služieb, pričom v obidvoch prípadoch inflácia dosiahla dvojcifernú úroveň. Ceny nepotravinových tovarov sa zvýšili o 12 % a ceny služieb o 13 %. Výrazne však vzrástli aj ceny potravín, konkrétne o 7,4 %.
.

Neprehliadnite

Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?