Rumunská ekonomika klesla, inflácia dosiahla trojročné maximum
Hrubý domáci produkt (HDP) Rumunska klesol v 1. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli.
Autor TASR
Bukurešť 13. mája (TASR) - Rumunská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku medziročný pokles o takmer 2 %, pričom to bol prvý medziročný pokles hospodárstva za viac než päť rokov. Uviedol to v stredu rumunský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ďalšiu nepriaznivú správu pre rumunskú ekonomiku prezentovali štatistici v údajoch o inflácii za apríl, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň za tri roky. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Rumunska klesol v 1. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Znamená to prvý medziročný pokles rumunskej ekonomiky od 4. štvrťroka 2020.
Navyše, v medzikvartálnom porovnaní zaznamenala rumunská ekonomika pokles druhý kvartál po sebe, aj keď tempo poklesu sa výrazne zmiernilo. Pokles predstavoval 0,2 %, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahol 2 %. Avšak medzikvartálny pokles ekonomiky dva štvrťroky po sebe znamená technickú recesiu.
Štatistici okrem toho zverejnili údaje o medziročnom vývoji inflácie za apríl. Tie boli rovnako nepriaznivé, keď inflácia zrýchlila v apríli na 10,7 % po 9,9-percentnej úrovni v mesiaci marec. Minulý mesiac tak Rumunsko zaznamenalo najvyššiu infláciu od apríla 2023, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 11,2 %.
Výrazne vzrástli ceny nepotravinových tovarov a služieb, pričom v obidvoch prípadoch inflácia dosiahla dvojcifernú úroveň. Ceny nepotravinových tovarov sa zvýšili o 12 % a ceny služieb o 13 %. Výrazne však vzrástli aj ceny potravín, konkrétne o 7,4 %.
