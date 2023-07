Rumunsko plánuje dva nové jadrové reaktory

Bukurešť 19. júla (TASR) - Rumunský štátny výrobca jadrovej energie Nuclearelectrica plánuje dva nové reaktory, ktoré budú stáť najmenej 6,5 miliardy eur. Oznámil to minister energetiky Sebastian Burduja. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ministra Nuclearelectrica stále rokuje so so skupinou Lavalin s cieľom podpísať zmluvu koncom tohto roka. Tá vlastní technológiu Candu, ktorú už používajú dva rumunské reaktory s výkonom 706 megawattov. Spolu sa podieľajú zhruba pätinou na výrobe elektriny v krajine.



Spoločnosť plánuje zrekonštruovať jeden zo svojich existujúcich reaktorov a pridať dva nové s použitím rovnakej technológie Candu (Canada deuterium uranium), ktorá využíva oxid deutéria (ťažká voda) a prírodný, nie obohatený urán ako palivo.



"Cieľom je pristúpiť k podpisu dohody s Lavalin na jeseň tohto roka, pričom táto skupina sa zaviaže navrhnúť a podporiť projekt, a to aj v Európskej komisii," povedal Burduja.



Okrem rokovaní o nákladoch sa rozhovory týkajú aj štruktúry financovania a spôsobu modernizácie existujúcej infraštruktúry v súlade s požiadavkami po jadrovej katastrofe v japonskej elektrárni Fukušima v roku 2011.



Predchádzajúce odhady nákladov sa pohybovali v pásme od 6 do 7 miliárd eur. Burduja uviedol, že konečné investičné rozhodnutie o výstavbe blokov sa očakáva v rokoch 2026 - 2027.



Nové bloky by zvýšili podiel rumunskej elektriny z jadra, ktorá je bez emisií uhlíka, na tretinu energetického mixu a umožnili by krajine dodávať energiu aj do susedného Moldavska.



Rumunsko sa ako člen Európskej únie snaží znížiť svoje uhlíkové emisie, aby splnilo ciele bloku a podporilo tiež bezpečnosť dodávok. Tá sa stala naliehavým problémom, keďže ruská invázia na Ukrajinu viedla k poklesu ruských dodávok plynu.