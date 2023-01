Rumunsko v tichosti dobieha bohatších susedov, pomáhajú mu fondy EÚ

Bukurešť 9. januára (TASR) - Rumunská ekonomika tento rok predbehne stagnujúcich susedov. Pomáhajú jej pritom financie z Európskej únie (EÚ), menová stabilita a zahraničné investície, ktoré čiastočne podporili presuny z Ruska a Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že rumunská ekonomika vzrastie o 3,1 %. Podľa prognózy Európskej komisie sa jej výkon zvýšil o 1,8 %, čo bude lepší výsledok ako v prípade Poľska, ktorému predpovedá rast o 0,7 %, a Maďarska, ktoré zápasí so spomalením a vysokou infláciou.



Tieto výsledky nasledujú po dekáde, keď Rumunsko, dlho jedna z najchudobnejších krajín Európy a zaťažené povesťou o korupcii, potichu začalo doháňať svojich susedov a stalo sa po Poľsku druhou najväčšou ekonomikou východnej Európy.



Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa vyjadrený ako kúpna sila v prípade Rumunska dosiahol v roku 2021 už 74 % priemeru EÚ, čo je od roku 2010 nárast o 21 percentuálnych bodov. Priemerný Rumun by na kúpu nového auta Dacia Jogger potreboval čistý príjem za približne 20 mesiacov, rovnako ako jeho kolega v tradične bohatšom Maďarsku.



Túto transformáciu sa podarilo dosiahnuť napriek politickej nestabilite v Rumunsku, kde došlo naposledy ku kolapsu vlády v roku 2021. Vyhliadky Rumunska podporujú jeho členstvo v EÚ a dobré vzťahy s Bruselom.



Zatiaľ čo Budapešť a Varšava sa sporia s Bruselom o zásadách právneho štátu spojených s miliardovými fondmi na obnovu po pandémii, Rumunsko už získalo viac ako 6 miliárd eur v grantoch a lacných úveroch.



Premiér Nicolae Ciuca uviedol, že cieľom vlády je využiť viac ako 10 miliárd eur ročne, čo zodpovedá približne 4 % HDP z približne 90 miliárd eur z finančných prostriedkov EÚ dostupných pre Bukurešť do roku 2027.



Stabilita rumunskej meny lei je ďalším faktorom, najmä v porovnaní s maďarským forintom, ktorý minulý rok dosiahol niekoľkonásobné rekordné minimá. Vyššie platy za hranicami už viedli niektorých Maďarov k tomu, aby prijali prácu v industrializovanom západnom Rumunsku. Firmy, ktoré sa presúvajú z Ruska a Ukrajiny, pomohli Rumunsku dosiahnuť nárast priamych zahraničných investícií na 9,39 miliardy eur v období január až október 2022.



Rumunské ministerstvo pre malé firmy a podnikanie uviedlo, že dohliada na päť možných projektov presunu z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny v odhadovanej hodnote 705 miliónov eur. Je medzi nimi fínska spoločnosť Nokian Tyres, ktorá plánuje do roku 2024 investovať 650 miliónov eur do továrne v Oradea na severozápade Rumunska, bohatej oblasti hraničiacej s chudobnými časťami Maďarska.



Pred ekonomikou však stále stoja viaceré prekážky vrátane veľkého deficitu bežného účtu Rumunska, starnutia obyvateľstva a chronickej byrokracie, ktorá zmarila rozvoj infraštruktúry. Zníženie fiškálneho deficitu môže byť zložité pred voľbami v roku 2024.



Ani vzťahy s EÚ nie sú vždy hladké. V decembri opozícia Rakúska voči nepovolenému prisťahovalectvu zastavila vstup Rumunska do schengenského priestoru. Bukurešť tvrdí, že by k ročnému rastu pridala len pol percentuálneho bodu. Regionálne rozdiely v rámci samotného Rumunska sú obrovské, pričom niektoré vidiecke oblasti sú stále mimo elektrickej siete, zatiaľ čo životná úroveň v rušnej Bukurešti presahuje úroveň v bývalom východnom Nemecku.