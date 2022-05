Rumunský čiernomorský prístav sa stáva ukrajinským exportným centrom

Konstanca 7. mája (TASR) – Invázia ruskej armády na Ukrajinu premenila rumunský čiernomorský prístav Konstanca na životne dôležité námorné exportné centrum na vývoz ukrajinských plodín. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Pred vojnou Ukrajina vyvážala cez svoje prístavy 4,5 milióna ton poľnohospodárskych produktov mesačne, z toho 12 % globálneho exportu pšenice, 15 % kukurice a 50 % slnečnicového oleja.



Rusko však po útoku na susedný štát zablokovalo jeho čiernomorské prístavy, ktoré sú kľúčové pre dodávky ukrajinských poľnohospodárskych produktov na svetové trhy. Ukrajina tak musí hľadať alternatívy a presúvať obilie po železnici cez západnú hranicu alebo cez Rumunsko a jeho prístavy na Dunaji a v Čiernom mori.



"Musíme zabezpečiť, aby sa obilie dostalo k spotrebiteľom, aby sme predišli riziku hladomoru," povedal Viorel Panait, riaditeľ spoločnosti Comvex, ktorá prevádzkuje nákladný prístav v Konstanci. "Dúfame, že zrýchlime tempo, pretože vzhľadom na nešťastnú situáciu, ktorou prechádzajú naši ukrajinskí susedia, im musíme pomôcť, ako len môžeme," povedal pre agentúru AFP.



Aj Bulharsko tento týždeň uviedlo, že je ochotné pomôcť s vývozom ukrajinského obilia zo svojho čiernomorského prístavu Varna a púšťa sa do práce na modernizácii svojej infraštruktúry.



Loď Lady Dimine naložená kukuricou je druhým plavidlom, ktoré zakotvilo v Konstanci, aby previezlo ukrajinskú kukuricu do Portugalska. Prvá loď so 70.000 tonami ukrajinskej kukurice opustila rumunský prístav minulý týždeň a tretia je naplánovaná o šesť dní.



Prvá loď s nákladom 70 000 ton potrebovala na naplnenie 49 vlakov alebo člnov, povedal Panait. Pre prístav, ktorý nie je správne vybavený, to však predstavuje riziko upchatia ciest tisíckami kamiónov. Rumunská vláda v snahe vyriešiť tento problém, prišla s dvoma projektmi na odblokovanie cestnej dopravy a uľahčenie toku nákladu do prístavu.



Po prvé, do konca roka plánuje opraviť 95 železničných tratí z čias komunizmu, ktoré boli roky blokované stovkami hrdzavejúcich vagónov. Projekt v hodnote približne 40 miliónov eur by mal umožniť prístavu dosiahnuť alebo dokonca prekonať rekord 67,5 milióna ton prepravovaného tovaru z roku 2021.



Rumunské ministerstvo dopravy vyhlásilo tiež verejnú súťaž na znovuotvorenie železničnej trate spájajúcej moldavské mesto Giurgiulesti s mestom Galati vo východnom Rumunsku, cez ktoré preteká Dunaj. Tento krátky železničný úsek je kľúčový, pretože má rovnaký rozchod koľajníc ako v bývalom Sovietskom zväze, čo uľahčuje prepravu tovaru. Obnova trate je naplánovaná na toto leto.



V Konstance sa medzitým doprava v opačnom smere zastavila a desiatky častí veterných turbín, ktoré smerovali na Ukrajinu, ležia opustené pozdĺž jednej z preplnených ciest.