Rumunský OMV Petrom, Romgaz sú bližšie k ťažbe plynu v Čiernom mori

Bukurešť 13. decembra (TASR) - Rumunskí producenti plynu OMV Petrom a štátny Romgaz v utorok podali na príslušné úrady dokumenty, ktoré ich posunuli bližšie k dlhoočakávanej ťažbe z plynového poľa v Čiernom mori, uviedol Petrom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Obe firmy spoločne vlastnia podmorské ložisko Neptun Deep, ktoré obsahuje odhadom 42 až 84 miliárd metrov kubických (m3) plynu. V utorok predložili vyhlásenie o komerčnej životaschopnosti projektu agentúre Európskej únie pre nerastné zdroje. To predstavuje oficiálnu deliacu čiaru medzi prieskumom a ťažbou.



Spoločnosť OMV Petrom, ktorá je prevádzkovateľom projektu, však uviedla, že konečné investičné rozhodnutie neprijme do polovice roku 2023, kým vláda neobjasní zákon o ťažbe plynu v mori. "Vyhlásenie o komerčnom objave je medzičlánkom v procese konečného investičného rozhodnutia a začatia ťažby," oznámil Petrom.



"Celkové investície do rozvoja projektu sa odhadujú až na 4 miliardy eur. Po splnení všetkých procedurálnych krokov sa konečné investičné rozhodnutie odhaduje na polovicu roku 2023 a prvý plyn na začiatok roku 2027."



Zavedenie dane z príjmov z tzv. offshore plynu (v mori) v roku 2018 prinútilo OMV Petrom pozastaviť projekt a prispelo k odchodu Exxonu z Rumunska. Rumunskí zákonodarcovia začiatkom tohto roka novelizovali zákon, znížili daň a odstránili vývozné obmedzenia v snahe podporiť investície v Čiernom mori, kde má krajina podľa odhadov 200 miliárd m3 plynu.



Potenciál pre ďalšie objavy plynu v rumunských vodách v Čiernom mori je obrovský, ale vláda musí zlepšiť reguláciu, aby urýchlila rozvoj ložísk, uviedli poprední producenti plynu v krajine.



Firma Black Sea Oil & Gas, kontrolovaná americkou investičnou spoločnosťou Carlyle Group LP, v júni začala ako prvá rozvíjať podmorské nálezisko v Rumunsku po troch desaťročiach. Uviedla, že plánuje ťažiť 1 miliardu m3 plynu ročne, čo predstavuje zhruba 10 % spotreby Rumunska.