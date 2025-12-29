< sekcia Ekonomika
Rumunský rezort dopravy vyčerpal z eurofondov rekordnú sumu
Pokiaľ ide o investície do železníc, v tomto roku sa v Rumunsku dokončila modernizácia 142 kilometrov tratí.
Autor TASR
Bukurešť 29. decembra (TASR) - Rumunské ministerstvo dopravy a infraštruktúry v tomto roku z fondov Európskej únie vyčerpalo 27,8 miliardy lei (5,457 miliardy eur). Je to o 24 % viac ako v minulom roku, oznámil šéf rezortu Ciprian-Constantin erban. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.
„Tento rok sme do prevádzky uviedli celkovo 146 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a vytvorili sme nový rekord v čerpaní fondov EÚ,“ uviedol minister na svojej stránke na Facebooku. Dodal, že rumunská Národná investičná cestná spoločnosť podpísala zmluvy na projektovanie a realizáciu 151,8 kilometra ciest v celkovej hodnote 16 miliárd lei.
Pokiaľ ide o investície do železníc, v tomto roku sa podľa erbana v Rumunsku dokončila modernizácia 142 kilometrov tratí. Úrad pre reformu železníc podľa jeho slov dodal národnej železničnej prepravnej spoločnosti CFR 13 elektrických vlakov s 350 miestami na sedenie a metro v Bukurešti dostalo ďalších sedem nových vlakov. „V prístave Konstanca bolo tento rok dokončených niekoľko projektov v celkovej hodnote 130 miliónov lei, ktoré boli financované z vlastných zdrojov a z európskych fondov,“ dodal rumunský minister dopravy.
(1 EUR = 5,0947 RON)
