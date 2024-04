Rusal tvrdí, že nové sankcie neovplyvnia jeho dodávky hliníka do sveta

Moskva 15. apríla (TASR) - Nové sankcie zamerané na ruské kovy, ktoré na Moskvu uvalili Spojené štáty a Británia, nebudú mať vplyv na možnosti ruského hlinikárenského koncernu Rusal dodávať hliník na svetové trhy. Uviedla to v pondelok samotná spoločnosť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Washington a Londýn rozhodli v piatok (12. 4.) o nových sankciách voči Rusku, ktorých cieľom je obmedzenie príjmov Moskvy z vývozu kovov produkovaných firmami, ktoré pomáhajú financovať vojenské operácie Ruska na Ukrajine. K tým patria producenti ako Rusal a Nornickel. V rámci sankcií USA a Británia zakázali burzám kovov v Londýne a Chicagu prijímať hliník, meď a nikel z Ruska od 13. apríla a dovážať kovy na americký a britský trh. Kremeľ v pondelok reagoval, že sankcie sú nezákonné a navyše, môžu sa obrátiť proti tým, ktorí ich zaviedli.



Rusal však následne v pondelok informoval, že oznámené sankcie nebudú mať vplyv na možnosti firmy dodávať hliník na trhy aj naďalej. Ako dodal, jeho produkciu, globálnu logistiku a prístup k bankovému systému to nenarušuje. Nornickel, svetový producent niklu, sa k najnovším sankciám nevyjadril.



Rusal je najväčším producentom hliníka mimo Číny na svete. Po rozhodnutí USA a Británie vyskočili ceny hliníka a niklu na začiatku pondelkového obchodovania na najvyššiu úroveň za posledné mesiace, neskôr sa však korigovali.



Americká investičná banka Goldman Sachs neočakáva v najbližšom období problémy s dodávkami kovov. Jej analytici uviedli, že ruskí producenti môžu pokračovať v dodávkach kovov na iné trhy, otázkou však zostáva, či ďalšie významné trhy mimo Číny budú pokračovať v rovnakom objeme dovozu. Podľa analytikov ruskej Promsvjazbanky sankcie môžu firmy do určitej miery zasiahnuť. Aj keď Nornickel a Rusal predávajú väčšinu kovov na základe bilaterálnych kontraktov, objem ich dodávok môže klesnúť a zmeny môžu nastať aj pri cene.