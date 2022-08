Rusi kupujú posledný tovar od H&M a IKEA, keďže odchádzajú z krajiny

Kupujúci nakupujú položky vo výpredaji v obchode H&M v nákupnom centre Aviapark v Moskve v Rusku, utorok 9. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 13. augusta (TASR) - Rusi sa tento týždeň snažia uchytiť si posledné kúsky módneho tovaru a nábytku švédskych značiek H&M a IKEA, ktoré vypredávajú svoje zásoby v rámci odchodu z krajiny po invázii ruskej armády na Ukrajinu. TASR o to informuje na základe správy AP.Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) aj nábytkársky gigant IKEA zastavili predaj v Rusku po začatí vojenskej operácie. Teraz sa snažia vyprázdniť sklady pred úplným ukončením prevádzky, keďže budúcnosť je podľa nich "nepredvídateľná".Predaj IKEA prebieha iba online, zatiaľ čo do obchodu H&M v moskovskom nákupnom centre Aviapark stále prúdia zákazníci. Regály odevnej siete sú pritom stále dobre zásobené. Neďaleké obchody konkurenčných značiek Zara, Oysho, Bershka, Pull&Bear a Uniqlo sú zatvorené, zatiaľ čo New Yorker, Finn Flare, Marks & Spencer a Mango majú ešte tiež otvorené.povedala jedna z nakupujúcich v H&M, ktorá uviedla len svoje krstné meno Aňa, keď vyšla z obchodu. Ďalší zákazník Leonid povedal, že ho "veľmi ranilo" rozhodnutie H&M zatvoriť obchody:vyhlásil.Obe škandinávske spoločnosti prepúšťajú zamestnancov v rámci zatvárania prevádzok v Rusku. H&M odhaduje, že sa to dotkne 6000 ľudí. Reťazec pracuje na detailoch ponuky pokračujúcej podpory zamestnancov v nasledujúcich mesiacoch.IKEA už v júni informovala, že mnohí zamestnanci prídu o prácu a zaručila im šesťmesačnú mzdu, ako aj základné výhody. Tento týždeň uviedla, že má 15.000 pracovníkov v Rusku a Bielorusku, no nespresnila, koľko z nich bude prepustených.Mnohé západné spoločnosti sa zaviazali, že opustia Rusko po invázii, pričom ukončenie prevádzky a často predaj podielov ruským firmám odhadli na niekoľko mesiacov.Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s už predala svojich 850 reštaurácií ruskému majiteľovi franšízy, ktorý ich znovu otvoril pod názvom Vkusno & točka (Chutne a bodka).Britské energetické giganty Shell a BP zaknihovali miliardové odpisy v súvislosti s odchodom a stratou podielov v Rusku.Niektoré západné spoločnosti však zostali v Rusku alebo fungujú len čiastočne. Francúzsky maloobchodný predajca domácich potrieb Leroy Merlin napríklad ponechal otvorených svojich 112 obchodov v krajine, zatiaľ čo PepsiCo, Nestlé a výrobca liekov Johnson & Johnson dodávajú iba základné produkty, ako sú lieky a dojčenská výživa, pričom zastavili predaj tzv. nepodstatných produktov.H&M odhaduje, že náklady na odchod z Ruska dosiahnu približne 2 miliardy švédskych korún (191,36 milióna eur), čo bude zahrnuté ako jednorazový náklad do ziskov za 3. štvrťrok.IKEA v júni uviedla, že začne hľadať nových vlastníkov pre svoje štyri továrne v Rusku a zatvorí svoje nákupné a logistické centrá v Moskve a bieloruskom Minsku, ktorý je kľúčovým ruským spojencom.Ruský prezident Vladimir Putin už roky presadzuje nahrádzanie západných produktov a služieb ruským tovarom a ponukou. Po zavedení sankcií proti Moskve a strate západného dovozu tak jeho výzvy nabrali tento rok "novú naliehavosť".(1 EUR = 10,4515 SEK)