Rusi majú vo švajčiarskych bankách uložených až 200 miliárd CHF

Zürich 17. marca (TASR) - Rusi môžu mať vo švajčiarskych bankách uložených až 200 miliárd švajčiarskych frankov (192,58 miliardy eur). Odhaduje to združenie finančného priemyslu v alpskej krajine, ktorej banky podobné informácie neposkytujú, ale sankcie voči Rusku umožnili zriedkavý pohľad do švajčiarskych trezorov.



Presnejšie, švajčiarske združenie bankárov (SBA) odhaduje, že banky v krajine držia peniaze ruských klientov vo výške 150 až 200 miliárd CHF. To naznačuje, že objem financií bohatých Rusov vo švajčiarskych bankách je oveľa väčší, než ukázali súvahy niekoľkých finančných ústavov.



Odhalenie SBA je zriedkavé pre Švajčiarsko, ktoré zamietlo mnohé predchádzajúce žiadosti o transparentnosť. Až po invázii Moskvy na Ukrajinu urobilo nezvyčajný krok a zaviedlo sankcie podobne ako Európska únia a západné štáty.



Vo Švajčiarsku sa stupňuje verejná debata o jeho úlohe po tom, ako Mattea Meyerová, spolupredsedníčka sociálnych demokratov, vyzvala Švajčiarsko, aby zmrazilo akúkoľvek hotovosť patriacu Rusom blízkym prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho vláde. Podľa nej Švajčiarsko "musí urobiť všetko pre to, aby im zatvorilo kohútiky s peniazmi".



Švajčiarske ministerstvo hospodárstva uviedlo, že nemá žiadne zmysluplné odhady o ruských aktívach.



Združenie SBA zdôraznilo, že aj napriek jeho odhadu je objem ruských peňazí malý v porovnaní s celkovými aktívami zahraničných klientov vo Švajčiarsku, ktoré generácie bohatých jednotlivcov z celého sveta považovali za bezpečný prístav pre svoje peniaze.



"Podiel aktív držaných pre ruských klientov pravdepodobne predstavuje nízke jednociferné percento z celkových cezhraničných aktív uložených vo švajčiarskych bankách," uviedlo SBA vo vyhlásení.



(1 EUR = 1,0385 CHF)