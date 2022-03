Rusi nebudú žiadať platby v rubľoch ihneď, neskôr môžu zoznam rozširiť

Moskva 30. marca (TASR) - Rusko nebude požadovať, aby odberatelia už v týchto dňoch platili za dodávky plynu v rubľoch. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že proces zmeny platby na ruble bude postupný. Zároveň naznačil, že Rusko by malo začať pracovať na myšlienke rozšíriť zoznam exportovaných produktov, za ktoré bude požadovať platbu v ruskej mene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin reagujúc na sankcie západných štátov voči Rusku za útok na Ukrajinu minulý týždeň uviedol, že Moskva bude od "nepriateľských" štátov žiadať platby za dodávky plynu v rubľoch. Plynárenský koncern Gazprom, vláda a centrálna banka dostali čas do štvrtka 31. marca, aby prišli s návrhmi, ako zmenu uskutočniť.



Na otázku médií, či sa s platbami v rubľoch vo štvrtok začne, však Peskov uviedol, že "určite nie". Dodal, že platby a dodávky sú časovo náročné. "Z technologického hľadiska pôjde o dlhší proces," povedal Peskov.



Zároveň však nevylúčil, že časom by Rusko mohlo požadovať platby v rubľoch aj za ďalšie komodity. Reagoval tak na návrh predsedu Štátnej dumy Vjačeslava Volodina, podľa ktorého by bolo vhodné začať postupne účtovať v rubľoch vývoz takmer všetkých energií a komodít. Rusko by podľa neho mohlo takto vyvážať aj ropu, uhlie, kovy, drevo, umelé hnojivá, obilie, potravinársky olej či iné komodity.



Na otázku médií v súvislosti s vyjadreniami Volodina Peskov povedal, že "na tomto nápade by sa určite malo popracovať". Dodal, že platby v rubľoch za kľúčové ruské exporty budú "ako v záujme Ruska, tak v záujme ruských obchodných partnerov". Západné krajiny s tým však nesúhlasia. Už v súvislosti s plynom európske krajiny, ktoré sú od dodávok z Ruska silne závislé, uviedli, že prípadná zmena platieb na ruble by znamenala porušenie dodávateľských zmlúv.