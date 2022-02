Rusi sa snažia vybrať cez bankomaty zahraničné meny

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin, v piatok 25. februára 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 27. februára (TASR) - V Rusku sa v nedeľu tvoria rady pri bankomatoch po celej krajine. Ľudia sa snažia vybrať si zahraničné meny, keďže nové sankcie proti Moskve za inváziu na Ukrajinu vyvolali strach z kolapsu rubľa.Snahy získať cudzie meny nezastavilo ani to, že niektoré banky predávali doláre o viac ako tretinu drahšie ako v piatok (25. 2.) po skončení sa obchodovania na moskovskej burze. Kurz rubľa pri týchto výberoch dokonca prekročil psychologicky dôležitú úroveň 100 RUB za dolár, o ktorej mnohí ekonómovia vyhlasovali, že vyvolá zvýšenie úrokovej sadzby ruskej centrálnej banky.Rusmi otriasli správy, že Európa im zatvára svoj vzdušný priestor a populárne platobné systémy ako ApplePay prestanú fungovať.“ povedal Vladimir, 28-ročný programátor, ktorý odmietol uviesť svoje priezvisko po tom, ako si vystál rad pred bankomatom v moskovskom nákupnom centre.USA a Európska únia sa tento víkend dohodli, že vylúčia niektoré ruské banky zo systému medzibankových platieb SWIFT a zmrazia devízové rezervy ruskej centrálnej banky v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu. Väčšina Európy uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruských dopravcov, čo by mohlo sťažiť fyzickú prepravu hotovosti do krajiny.Putin čelí najprísnejším sankciám uvaleným na svoju ekonomiku minimálne za jednu generáciu a niektoré dôsledky sa naplno a bolestivo ukážu, keď sa v pondelok (28. 2.) otvoria trhy.Špekuluje sa, že rubeľ by mohol pri otvorení obchodovania v pondelok výrazne klesnúť. Výmenné kurzy, ktoré ponúkali ruské banky v nedeľu o 15.30 h miestneho času v Moskve, sa značne líšili - od 98,08 RUB/USD v Alfa Bank po 99,49 RUB/USD v Sberbank, 105 RUB/USD vo VTB Group a 115 RUB/USD v Otkritie Bank. V piatok uzavrel rubeľ obchodovanie na moskovskej burze na úrovni 83 RUB/USD.Ruská centrálna banka cez týždeň uviedla, že zvyšuje dodávky hotovosti do bankomatov, aby uspokojila dopyt. V nedeľu vydala ďalšie vyhlásenie, v ktorom sa zaviazala poskytovať bankám „neprerušované“ dodávky rubľov. Vo vyhlásení sa nezmieňuje o možnej podpore cudzej meny ani o sankciách.Rusko naposledy čelilo veľkému úniku peňazí v roku 2014, keď pokles cien ropy v dôsledku západných sankcií po anexii Krymu vyvolal pád rubľa.Zástupcovia Sberbank a VTB, štátnych veriteľov, na ktorých Západ uvalil sankcie, nereagovali na žiadosti o komentár. Hovorca moskovskej burzy sa odmietol vyjadriť k plánom na obchodovanie s rubľami v pondelok.TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.