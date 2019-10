Rusi vykompenzujú skupine MOL straty vzniknuté kontaminovanou ropou

Bratislava 30. októbra (TASR) – Maďarská skupina MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, sa v stredu dohodla s ruskými spoločnosťami Lukoil a Transnefť na kompenzácii škôd spôsobených kontaminovanou ropou. Do ropovodu Družba sa ropa s vysokým obsahom organických chloridov dostala koncom apríla a rafinérie ju pre hrozbu zničenia výrobných zariadení prestali odoberať. Výpadok dodávok trval približne mesiac.



"Na základe zmluvy ruskí partneri nahradia Skupine MOL finančnú ujmu vrátane nákladov na čistenie kontaminovanej ropy odobranej z ropovodu Družba. Vďaka vzájomnej spolupráci zainteresovaných spoločností kontaminácia nespôsobila výpadok vo výrobe motorových palív," uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár, výšku náhrady však nespresnil.



Skupina MOL a spoločnosť Lukoil zároveň podpísali dohodu o predĺžení dodávok ropy do roku 2025. "S týmito ruskými spoločnosťami má skupina MOL celé roky dobré vzájomné vzťahy. Lukoil dodáva ropu do Maďarska a na Slovensko stabilne a spoľahlivo od roku 2005. Dnes sme naše dobré vzťahy posilnili dohodou o pokračovaní kontraktu na dodávky ropy," povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL. Maďarsko zároveň ako prvé uzavrelo prípad kontaminovanej ropy.