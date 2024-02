Rusi využívajú čínskeho partnera na výrobu modelov Citroën v Kaluge

Moskva 17. februára (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis zastavila svoju výrobu v Rusku v apríli 2022. To však nezabránilo ruským prevádzkovateľom závodu v Kaluge, aby sa spojili s čínskym partnerom a začali vyrábať nové verzie modelov Citroën, podľa colných údajov a dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V decembri minulého roka ruská spoločnosť Automotive Technologies doviezla najmenej 42 súprav nástrojov a komponentov na montáž modelu Citroën C5 Aircross do závodu v Kaluge, ktorého väčšinovým vlastníkom je stále Stellantis. Súpravy vyrába čínska Dongfeng Motor Group. Dongfeng a Stellantis prevádzkujú v Číne spoločný podnik, prostredníctvom ktorého môže Dongfeng vyrábať a predávať autá Stellantis na trhu v ázijskej krajine. Spoločnosť Automotive Technologies tak v Kaluge skompletizovala Citroën C5 Aircross, tvrdia dvaja zamestnanci ruských predajcov áut. Uviedli to pod podmienkou anonymity, pretože informácie nie sú verejné.



Nie je jasné, či súpravy z Číny obsahovali diely, ktoré spadajú pod sankcie Západu voči Rusku. Z colných údajov alebo zdrojov pritom nevyplýva, že by Stellantis vedel o dovoze.



Tieto zistenia poukazujú na nedostatočnú kontrolu západných spoločností, ako sú IKEA alebo Carlsberg nad svojimi značkami po zastavení výroby v Rusku alebo odchode z krajiny po invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Potvrdzujú tiež rastúcu závislosť Moskvy od Pekingu, najmä v automobilovom priemysle.



Stellantis v reakcii na zistenia agentúry Reuters uviedol, že "stratil kontrolu nad svojimi subjektmi v Rusku". Čínsky štátny podnik Dongfeng, ruské ministerstvo priemyslu a obchodu a spoločnosť Automotive Technologies nereagovali na e-mailové žiadosti o komentár.



Ruský automobilový priemysel sa vo veľkej miere spoliehal na investície, vybavenie a diely zo zahraničia, najmä z Európy. Stellantis zastavil výrobu v Rusku práve pre logistické problémy po uvalení sankcií. Nadnárodný koncern vlastní v Kaluge podiel vo výške 70 % a zvyšných 30 % patrí Mitsubishi Motors. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu továreň vyrábala automobily Peugeot, Citroën, Opel a Mitsubishi s ročnou kapacitou 125.000 vozidiel.



Hoci mnoho zahraničných výrobcov automobilov opustilo ruský trh, niektoré dodávky naďalej smerujú do krajiny prostredníctvom systému "paralelného dovozu", ktorý zaviedla Moskva. Ten umožňuje dovážať výrobky zo zahraničia bez povolenia majiteľa ochrannej známky.



Automotive Technologies, spoločnosť registrovaná v Moskve v marci 2023, ktorej stopercentným vlastníkom je Galina Dolgolenková, v decembri uviedla, že montuje pilotnú sériu 48 dovezených áut pred spustením sériovej výroby v roku 2024, ale neuviedla dodávateľa ani model auta.