Rušia linku z Tornale do B. Bystrice, samosprávy s krokom nesúhlasia

Tornaľa 28. augusta (TASR) - Slovenská autobusová doprava (SAD) Lučenec od septembra ruší diaľkovú autobusovú linku z Tornale do Banskej Bystrice. Dopravca tvrdí, že linka je dlhodobo stratová. Samosprávy s rozhodnutím nesúhlasia a žiadajú, aby spoločnosť SAD Lučenec rozhodnutie prehodnotila.



K zrušeniu autobusovej linky, ktorá premáva na trase Tornaľa - Lučenec - Zvolen - Banská Bystrica a späť dôjde od 1. septembra. "Uvedená linka bola pre našu spoločnosť dlhodobo stratová a teda k rozhodnutiu o jej zrušení nás viedli výslovne ekonomické dôvody, pretože naša akciová spoločnosť nemôže dlhodobo vytvárať stratu," vysvetlila pre TASR asistentka predstavenstva SAD Lučenec Nikola Ľalík.



Mesto Tornaľa a okolité samosprávy so zrušením linky nesúhlasia a v otvorenom liste žiadajú dopravcu, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. "Táto linka zohráva kľúčovú úlohu v každodennom živote našich obyvateľov. Pre mnohých je nevyhnutným spojením s centrom Banskobystrického kraja a poskytuje prístup k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ďalším dôležitým službám," uviedli samosprávy v otvorenom liste.



Dopravca v reakcii na žiadosť samospráv uviedol, že sa vplyvom zrušenia linky na potreby obyvateľstva regiónu zaoberal. "Navrhli sme riešenie, prostredníctvom ktorého by podľa nášho názoru bolo možné zabezpečiť potrebnú náhradu diaľkovej linky na úrovni prímestskej autobusovej dopravy a to aj za participácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na takomto riešení," dodala Ľalík.



BBSK v súvislosti so zrušením linky konštatuje, že ide o diaľkovú autobusovú dopravu, ktorá je vykonávaná dopravcami ako komerčná aktivita. Prevádzkovanie takejto linky je podľa samosprávneho kraja výlučne na rozhodnutí dopravcu a jej obsluha nie je kompetenciou kraja. BBSK tiež pripomína, že predmetná linka premávala počas pracovných dní len raz denne. Situáciu však bude od septembra monitorovať a vyhodnocovať.



"Dôležité je tiež uviesť, že na trase Tornaľa - Banská Bystrica je momentálne prevádzkovaných v pracovných dňoch spolu deväť autobusových spojov, z toho tri spoje sú s jedným prestupom a šesť spojov s dvomi prestupmi v rôznych časových intervaloch. Rovnako je na trase možné využiť v pracovných dňoch šesť vlakových spojov s jedným prestupom, ktoré jazdia každé dve hodiny s výnimkou poludnia," dodala pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.