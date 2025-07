Ruská automobilka Avtovaz zvažuje skrátenie pracovného týždňa

Moskva 22. júla (TASR) - Najväčší ruský výrobca automobilov Avtovaz zvažuje skrátenie pracovného týždňa z piatich dní na štyri. To je v prípade veľkého štátneho zamestnávateľa zriedkavý krok. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby a konkurencia z Číny, ktoré stláčajú predaj Avtovazu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Avtovaz minulý mesiac predpovedal, že predaj na ruskom automobilovom trhu sa tento rok zníži o 25 %. Za hlavný problém označil vysoké úrokové sadzby centrálnej banky, ktoré znižujú záujem o úvery na autá a zvyšujú výrobné náklady.



Ruská centrálna banka v júni 2025 prvýkrát od septembra 2022 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 20 %, čo je však stále vysoký úrok. Banka je pod tlakom vlády a podnikateľov, aby rýchlejšie znížila náklady na pôžičky. Všeobecne sa očakáva, že banka v piatok (25. 7.) zníži sadzby o 200 bázických bodov na 18 %.



„Hovoríme o vysokej kľúčovej úrokovej sadzbe a prísnejších požiadavkách regulačného úradu v prípade úverov na autá,“ uviedol Avtovaz vo vyhlásení. „Okrem toho sa do Ruska doviezol značný počet automobilov, pričom dovážané značky uplatňujú politiku cenového dumpingu.“



Avtovaz zamestnáva viac ako 30.000 ľudí, väčšinou v Togliatti, 800 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, ale nezverejňuje svoje výsledky. Podľa odhadu spoločnosti Autostat sa predaj automobilky v prvej polovici tohto roka znížil o 25 % na 155.481 kusov.



Automobilka aj v roku 2022 prešla na štvordňový pracovný týždeň na tri mesiace po tom, ako Západ uvalil tvrdé sankcie na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a zahraniční výrobcovia automobilov opustili ruský trh. Predaj vlajkového modelu Lada v roku 2022 klesol o 48,2 % na 174.688 kusov.



Ruská domáca produkcia sa pred vojnou na Ukrajine vo veľkej miere spoliehala na zahraničných výrobcov. Trh tak v roku 2022 klesol, až kým príchod čínskych automobiliek nepomohol oživiť tento sektor. Čínske automobilky sa teraz podieľajú viac ako 50 % na predaji vozidiel v Rusku, čo je nárast z menej ako 10 % pred začiatkom vojny.



„Konečné rozhodnutie o zavedení režimu čiastočného štvordňového pracovného týždňa bude prijaté po analýze trhových trendov a ekonomických faktorov vrátane úrovne kľúčovej úrokovej sadzby a dostupnosti úverových produktov,“ uviedol Avtovaz.



Ak by sa zaviedol skrátený pracovný týždeň, začal by sa koncom septembra, dodal.