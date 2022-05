Ruská automobilka požiadala Irán o náhradné diely

Teherán 3. mája (TASR) - Ruská automobilka požiadala Irán, aby jej dodal kľúčové komponenty, ku ktorým nemá prístup pre sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala z AFP, ktorá sa odvoláva na teheránske štátne médiá.



Podľa správy oficiálnej tlačovej agentúry IRNA sa na iránske združenie výrobcov automobilových dielov obrátila ruská automobilka a pýtala sa na nákup dielov. Meno ruskej spoločnosti však neuviedla.



Medzi požadované komponenty patrili brzdové systémy, bezpečnostné pásy, airbagy, alternátory, klimatizácie, termostaty a systémy elektrického ovládania okien.



„Vzhľadom na požiadavku ruskej automobilky na spoluprácu s iránskymi výrobcami zariadení môžu spoločnosti, ktoré majú kapacitu zásobovať Rusko, čo do kvality a kvantity výroby, skúsiť šťastie a presadiť sa na trhu tohto severného suseda,“ dodalo združenie.



Iránske firmy už v predchádzajúcich rokoch vyviezli do Ruska niektoré automobilové komponenty vrátane chladiacich a závesných systémov motora. Obe krajiny majú spoločnú aj námornú hranicu v Kaspickom mori.



Irán čelí tiež prísnym ekonomickým sankciám, ktoré naň uvalili USA v roku 2018 po tom, ako Washington jednostranne odstúpil od dohody so svetovými mocnosťami o iránskom jadrovom programe.



Západné automobilky v predchádzajúcich dvoch desaťročiach montovali svoje autá aj v Rusku, keď jeho ekonomika rástla. Ale po tom, ako Moskva vyslala vo februári na Ukrajinu svojich vojakov, mnohé z nich zastavili buď predaj vozidiel, alebo komponentov Rusku, vrátane automobiliek Audi, Honda, Jaguar a Porsche, alebo výrobu v tejto krajine, ako napríklad BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen a Volvo.



Aj výroba v domácej automobilke AvtoVAZ, najväčšej v Rusku, známej najmä značkou Lada, ktorej väčšinovým vlastníkom je francúzska skupina Nissan-Renault, je takmer zastavená pre nedostatok dovážaných komponentov.



Skupina Renault je pod silným tlakom, aby bojkotovala Rusko pre vojnu na Ukrajine a zvažuje, či vystúpiť z AvtoVAZu, ktorý vlastní spoločne s ruským štátnym obranným konglomerátom Rostec. Šéfom konglomerátu je Sergej Čemezov, sankcionovaný blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.