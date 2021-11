Ruská banka ponechá kľúčovú sadzbu nad 6 % do polovice roka 2023

Moskva 15. novembra (TASR) - Rusi sa obávajú rastúcich cien. Centrálna banka preto plánuje držať svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nad úrovňou 6 % aspoň do polovice roka 2023, aby utlmila infláciu. Uviedla to v pondelok guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullina.



Ruská centrálna banka zvýšila svoju kľúčovú sadzbu v tomto roku zatiaľ šesťkrát v snahe udržať na uzde infláciu, ktorá sa začiatkom novembra zrýchlila na 8,14 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od roku 2016 a pohybuje sa vysoko nad 4-% cieľom banky. Najbližšie zasadnutie o úrokových sadzbách sa uskutoční 17. decembra.



„Inflácia je skutočnou katastrofou, ktorá robí ľudí chudobnejšími. Nárast inflačných očakávaní nás skutočne znepokojuje a spôsob, akým to ovplyvnilo finančné správanie, ukazuje, ako sa ľudia boja inflácie,“ povedala Nabiullina. „Musíme za každú cenu vrátiť infláciu späť k 4-% cieľu,“ dodala.



Nabiullina, ktorá v dolnej komore parlamentu predstavila výhľad menovej politiky banky na roky 2022-2024, potvrdila, že banka je pripravená opäť zvýšiť kľúčový úrok na decembrovom zasadnutí.



Prieskum medzi analytikmi koncom minulého mesiaca ukázal, že trh v priemere očakáva zvýšenie kľúčového úroku ruskej centrálnej banky do konca roka na 8 %.



Nabiullina v parlamente tiež uviedla, že inflácia sa v budúcom roku spomalí z odhadovaných 7,4 – 7,9 % na konci roka 2021. Poukázala však na možné riziká jej vyššieho rastu a poznamenala, že súčasné dôvody stúpajúcej inflácie nemusia byť také dočasné, ako sa pôvodne očakávalo.



Podľa guvernérky sa ruská ekonomika vrátila k „predpandemickému“ rastovému trendu a počet nezamestnaných sa blíži k rekordným minimám.



Prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že ruská ekonomika je na ceste k najsilnejšiemu rastu za uplynulých 13 rokov a v roku 2021 jej výkon stúpne o 4,7 %.