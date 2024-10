Ruská banka potvrdila smerovanie k rekordnému celoročnému zisku

Moskva 28. októbra (TASR) - Druhá najväčšia ruská banka VTB opätovne potvrdila smerovanie k rekordnému celoročnému zisku. Aj zisk za 3. kvartál totiž zaznamenal výrazný rast, podobne ako zisk v 2. štvrťroku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Finančný riaditeľ VTB Dmitrij Panov povedal, že banka je na dobrej ceste dosiahnuť za tento rok zisk 550 miliárd rubľov. To predstavuje zhruba 5,66 miliardy USD (5,23 miliardy eur). Uviedol to potom, ako banka zaznamenala za 3. štvrťrok tohto roka zisk na úrovni 97,9 miliardy rubľov, o 13,2 % vyšší než v rovnakom období minulého roka.



Zisk za 3. kvartál znamená ešte výraznejší rast než za obdobie apríl až koniec júna. Za toto obdobie sa zisk VTB zvýšil medziročne o 8,5 %, pričom dosiahol 154,7 miliardy rubľov.



Už za rok 2023 zaznamenala VTB rekordný zisk, ktorý predstavoval 432,2 miliardy rubľov. Banka sa tak rýchlo zotavila zo straty za rok 2022 na úrovni 667,5 miliardy rubľov.



Okrem VTB zaznamenal rekord v zisku minulý rok aj celý ruský bankový sektor. Zisk ruských komerčných bánk dosiahol celkovo 3,3 bilióna rubľov. Prispelo k tomu výrazné zvýšenie objemu hypotekárnych, spotrebiteľských a firemných úverov, a to napriek prudkému zvýšeniu úrokových sadzieb zo strany ruskej centrálnej banky.



(1 EUR = 1,0825 USD)