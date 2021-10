Ruská banka Sberbank zaznamenala v 3. kvartáli rekordný zisk

Moskva 28. októbra (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank oznámila za 3. kvartál rekordný zisk, k čomu prispel nízky porovnávací základ v dôsledku problémov spôsobených pandémiou nového koronavírusu v minulom roku a rast počtu klientov. Rekordný zisk dosiahla banka napriek tomu, že oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšila rezervy na krytie úverových strát, najmä v súvislosti s jej ukrajinskými aktívami.



Banka vo štvrtok informovala, že jej čistý zisk dosiahol v 3. štvrťroku rekordných 348,3 miliardy rubľov (4,27 miliardy eur). V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to znamená rast o 28,3 %.



Banka eviduje výrazný rast zisku od začiatku tohto roka. Veľkou mierou sa pod to podpísal fakt, že jej aktivity boli v minulom roku pre pandémiu nového koronavírusu obmedzené. Zároveň sa vďaka zotavovaniu ekonomiky zvýšil počet jej retailových klientov, ktorých v septembri mala približne 103 miliónov.



Čisté úrokové výnosy dosiahli v období od júla do konca septembra 469,6 miliardy rubľov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 14,2 %.



Na druhej strane, banka oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšila objem rezerv na krytie prípadných úverových strát. Zatiaľ čo v 2. kvartáli ich objem predstavoval 27,2 miliardy rubľov, v 3. štvrťroku to bolo 57,2 miliardy rubľov, z toho 33,3 miliardy rubľov sa týkalo ukrajinských aktív banky.



(1 EUR = 81,4950 RUB)