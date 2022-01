Ruská banka Sberbank zaznamenala vlani rekordný zisk

Moskva 14. januára (TASR) - Ruská banka Sberbank oznámila rast zisku o takmer tri štvrtiny na rekordných viac než 1,2 bilióna rubľov. Pod prudký rast sa podpísalo oživenie ekonomiky po pandemickom roku 2020.



Banka v piatok informovala, že za rok 2021 dosiahla podľa ruských účtovných štandardov rekordný zisk 1,24 bilióna rubľov (14,32 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje rast o 74,7 %.



Sberbank si na rok 2020 pôvodne stanovila cieľ zisku na úrovni 1 bilión rubľov. Za tým však zaostala po tom, ako ekonomickú aktivitu obmedzil nástup pandémie nového koronavírusu a ekonomika klesla zhruba o 3 %, čo bol najvýraznejší pokles za posledné roky. Zisk Sberbank za daný rok nakoniec dosiahol 709,9 miliardy rubľov.



Naopak, v 3. kvartáli minulého roka vykázala ruská ekonomika rast o 4,3 %, k čomu prispeli najmä vysoké ceny komodít, od vývozu ktorých je ruské hospodárstvo vysoko závislé. Za celý rok 2021 sa očakáva rast ruskej ekonomiky o 4,5 %.



Sberbank dodala, že úvery firmám vzrástli vlani o 9,9 % a osobné pôžičky o 25,8 %. To pomohlo banke zvýšiť čisté príjmy z úrokov o 12,3 %. Celoročné výsledky podľa medzinárodných účtovných štandardov by Sberbank mala zverejniť 2. marca.



(1 EUR = 86,6030 RUB)