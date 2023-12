Ruská banka VTB dokončí integráciu Otkritie skôr, do konca roka 2024

Moskva 7. decembra (TASR) - Druhý najväčší poskytovateľ pôžičiek v Rusku, banka VTB, dokončí v predstihu integráciu Otkritie Bank, a to do konca roku 2024. Uviedol to vo štvrtok predseda predstavenstva a podpredseda banky Georgij Gorškov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská centrálna banka poskytla v roku 2017 pomoc banke Otkritie, kedysi najväčšieho súkromného veriteľa v krajine, v rámci kampane na vyčistenie ruského bankového sektora. Potom koncom roka 2022 predala Otkritie spoločnosti VTB za 340 miliárd rubľov (3,68 miliardy USD; 3,41 miliardy eur).



Integrácia Otkritie pomohla VTB zmierniť niektoré kapitálové problémy po zavedení sankcií Západu proti Rusku za vojnu na Ukrajine, pre ktoré vykázala v roku 2022 stratu 7,7 miliardy USD. Začlenenie Otkritie malo byť pôvodne dokončené v roku 2025.



VTB synchronizuje ponuky pre maloobchodných zákazníkov a presúva niektoré pôžičky.



"V decembri tohto roka sa začne postupný prevod siete pobočiek Otkritie pod značku VTB," povedal Gorškov s tým, že tento proces bude úplne dokončený ešte v roku 2024.



(1 EUR = 1,0778 USD)