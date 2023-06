Ruská banka VTB naďalej očakáva rekordný zisk

Moskva 27. júna (TASR) - Ruská banka VTB aj naďalej smeruje tento rok k rekordnému zisku, ktorý predpokladala už začiatkom júna. Uviedla, že vzbura žoldnierov Vagnerovej skupiny počas víkendu by jej aktivity nemala zasiahnuť a výraznejší vplyv by nemala mať ani na širšiu ruskú ekonomiku. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Čo sa týka udalostí z posledného víkendu, vzhľadom na to, že išlo o krátku záležitosť, neočakávame výraznejší vplyv na aktivity banky, či na makroekonomiku," povedal finančný riaditeľ VTB Dmitrij Pjanov. "Áno, zaznamenali sme mierne zvýšenie záujmu o výber hotovosti," uviedol Pjanov, dodal však, že to nebolo zďaleka také vážne, ako by sa dalo očakávať.



Na udalosti z víkendu zareagovala v pondelok (26. 6.) ruská mena, ktorej kurz oproti doláru klesol nakrátko na 15-mesačné minimum. Okrem toho, prvý podpredseda ruskej vlády Andrej Belousov uviedol, že dopyt po zahraničnej mene vzrástol počas víkendu v niektorých južných regiónoch Ruska o 70 až 80 %.



Podľa vedenia VTB, druhej najväčšej banky v Rusku, by však napriek tomu mali dosiahnuť tento rekordný zisk. V máji zaznamenala banka čistý zisk 32 miliárd rubľov a za päť mesiacov tohto roka 240,5 miliardy rubľov. V roku 2022 pritom vykázala rekordnú stratu 612,6 miliardy rubľov, čo je dôsledok prepadu kurzu rubľa oproti doláru krátko po tom, ako západné štáty uvalili na Rusko sankcie, ako aj odpísania aktív, ktoré banke západné štáty zmrazili.