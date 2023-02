Ruská banka VTB obviňuje zo straty v roku 2022 sankcie Západu

Moskva 7. februára (TASR) - VTB, druhá najväčšia banka v Rusku, sa minulý rok prepadla do červených čísiel. Generálny riaditeľ banky Andrej Kostin obvinil zo straty sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu. To je prvé a zriedkavé priznanie, že potrestanie Moskvy za konflikt na Ukrajine ochromil časti ruského finančného sektora. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Západ zablokoval niekoľkým veľkým ruským bankám prístup k medzinárodnému platobnému systému SWIFT krátko po tom, ako Moskva 24. februára minulého roka poslala na Ukrajinu desaťtisíce vojakov. Kľúčoví ruskí veritelia Sberbank a VTB tak boli nútení ukončiť operácie vo veľkej časti Európy.



Sankcie zasiahli VTB skôr ako väčšinu jej domácich konkurentov, keďže sa viac angažovala na trhu v zahraničí a mala viac ako 20 % svojho úverového portfólia v cudzej mene. VTB je jedným z viac ako 100 stratových poskytovateľov úverov v Rusku, keďže zisky v tomto sektora klesli o zhruba 90 % v roku 2022.



Kostin v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija 24 povedal, že banke sa podarilo rozšíriť portfóliá retailových a podnikových úverov, ale sankcie spôsobili banke straty.



Podľa neho hlavný dôvod, pre ktorý banka utrpela straty, bolo, že od 24. februára do 10. marca, predtým, ako sa prijali rozhodnutia o obmedzení vydávania prostriedkov v cudzej mene obyvateľstvu, bolo z účtov v banke vytiahnutých 26 miliárd USD (24,13 miliardy eur).



Kapitálové kontroly zavedené koncom februára a v marci minulého roka zahŕňali zákaz nakupovať doláre a eurá, keďže vkladatelia si narýchlo vyberali finančné prostriedky a Moskva sa snažila získať späť určitú kontrolu na devízovom trhu.



VTB bola nútená nakupovať devízy na otvorenom trhu, keď rubeľ oproti doláru prudko oslabil na viac ako 100 RUB/USD, povedal Kostin. V utorok sa rubeľ obchodoval okolo úrovne 71 RUB za dolár.



Kostin uviedol tiež, že zhoršujúca sa situácia na finančných trhoch ovplyvňuje klientov banky. Poukázal na zatvorenie častí rozsiahlej zahraničnej siete VTB a neschopnosť ruskej centrálnej banky poskytnúť dostatočnú dolárovú likviditu ako ďalší dôkaz vplyvu sankcií na výsledky VTB.



V januári však VTB zaznamenala zisk a dúfa, že v roku 2023 dosiahne zisk porovnateľný so ziskom 320 miliárd rubľov v roku 2021, povedal Kostin.



(1 EUR = 1,0776 USD)