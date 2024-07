Ruská banka VTB očakáva tento rok rekordný zisk vyše 500 mld. rubľov

Moskva 30. júla (TASR) - Druhá najväčšia banka v Rusku VTB očakáva tento rok rekordný zisk v hodnote viac než 500 miliárd rubľov. Uviedol to v utorok jej finančný riaditeľ Dmitrij Pjanov, pričom ako dôvod uviedol výrazný rast objemu firemných úverov, čo je najziskovejší segment banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Už za rok 2023 zaznamenala VTB rekordný zisk, ktorý predstavoval 432,2 miliardy rubľov. Banka sa tak rýchlo zotavila zo straty za rok 2022 na úrovni 667,5 miliardy rubľov.



Šéf VTB Andrej Kostin vo februári tohto roka po zverejnení výsledkov za rok 2023 uviedol, že stratu v roku 2022 spôsobili sankcie. Zároveň priznal, že ruský finančný sektor zasiahli rozsiahle obmedzenia zo strany Západu vrátane straty prístupu k medzinárodnému platobnému systému SWIFT.



Už vtedy však Kostin predpokladal ďalší rekordný zisk v roku 2024, pričom odhadoval, že zisk by mohol dosiahnuť 435 miliárd rubľov. Teraz predpokladá jeho zvýšenie až na 550 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 6,39 miliardy USD (5,91 miliardy eur).



Za 2. kvartál tohto roka zaznamenala VTB čistý zisk 154,7 miliardy rubľov, čo medziročne predstavuje rast o 8,5 %. Pjanov uviedol, že banke sa darí lepšie v porovnaní s celkovým vývojom na trhu, navyše ziskovosť podporujú aj nízke náklady na riziko a pokračovanie aktivít smerom k odblokovaniu aktív zmrazených v západných krajinách.



Okrem VTB zaznamenal rekord v zisku minulý rok aj celý ruský bankový sektor. Zisk ruských komerčných bánk dosiahol celkovo 3,3 bilióna rubľov. Prispelo k tomu výrazné zvýšenie objemu hypotekárnych, spotrebiteľských a firemných úverov, a to napriek prudkému zvýšeniu úrokových sadzieb zo strany ruskej centrálnej banky.



(1 EUR = 1,0817 USD)