Ruská banka VTB stratila kontrolu nad európskou dcérskou spoločnosťou

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Ruská banka VTB už nemá žiadnu kontrolu nad svojou európskou dcérskou spoločnosťou v dôsledku nových sankcií. Oznámil to v nedeľu nemecký úrad pre dohľad nad finančným sektorom (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).



Európska únia (EÚ) v piatok (8. 4.) formálne prijala nový balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Tie zasiahli aj druhú najväčšiu ruskú banku VTB, ktorá tak stratila kontrolu nad európskou dcérou.



BaFin spresnil, že manažment dcérskej spoločnosti VTB so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom už nemôže prijímať pokyny od materskej banky a materská spoločnosť nemá prístup k finančným aktívam alebo ekonomickým zdrojom svojej európskej divízie. Opatrenia „vedú k úplnému oddeleniu VTB Bank (Europe) od materskej spoločnosti,“ uviedol BaFin.



Aktivity európskeho subjektu však môžu pokračovať, ale jeho predstavenstvo sa nemôže riadiť smernicami VTB. Zákaz prevodu finančných prostriedkov „subjektom skupiny VTB je v platnosti už niekoľko týždňov“, dodal BaFin.



Banku VTB zasiahli tiež americké sankcie a bola vylúčená z medzinárodného bankového systému SWIFT, čo bola veľká rana pre jej schopnosť uskutočňovať cezhraničné prevody peňazí.



Aj najväčšia ruská banka Sberbank čelí od februára sankciám. Jej európskej dcérskej spoločnosti so sídlom v Rakúsku hrozí možnosť likvidácie pre vážne problémy s peňažným tokom.



BaFin dodal, že prevádzka VTB zostala „nezmenená“ a klienti môžu naďalej voľne pristupovať k svojim vkladom.



Podľa nemeckého hospodárskeho denníka Handelsblatt štyria z piatich členov predstavenstva VTB Europe nedávno rezignovali a spoločnosť od začiatku marca neprijala žiadnych nových zákazníkov.



TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.