Ruská banka vyplatila kupóny zo zahraničných dlhopisov v rubľoch

Moskva 5. apríla (TASR) - Sankcionovaná ruská banka vyplatila kupóny v rubľoch držiteľom svojich dlhopisov denominovaných v USA v dolároch a eurách. Oznámilo to v utorok zúčtovacie oddelenie ruskej národnej banky.



Schopnosť Ruska pokračovať v splácaní dlhu v cudzích menách je v centre pozornosti trhov, keďže vláda, ktorej sa doposiaľ darilo vyhnúť sa platobnej neschopnosti, teraz čelí problémom s vyplácaním držiteľov svojho štátneho dlhu v cudzích menách.



Štátna VTB, druhá najväčšia banka v Rusku, uskutočnila kupónové platby za svoje dva dlhopisy denominované v cudzích menách v ruských rubľoch, podľa hlásení pre regulačné úrady.



V pondelok (4. 4.) VTB vyplatila kupóny vo výške 255,7 milióna rubľov (zhruba 3,10 milióna USD, čo zodpovedá 2,82 milióna eur) za svoje dva dlhopisy denominované v eurách a 312,3 milióna RUB za dlhopisy denominované v dolároch, uvádzajú dokumenty.



Ruské spoločnosti v iných sektoroch sa tiež stretli s ťažkosťami.



Ruský výrobca diamantov Alrosa v utorok vyzval svojho správcu, aby požiadal regulačné úrady Spojeného kráľovstva o špeciálnu licenciu, ktorá by spoločnosti umožnila vyplatiť kupóny z jej eurobondov v hodnote 500 miliónov USD (454,34 milióna eur).



Štátne ruské železnice sa pokúsili zaplatiť úroky z dlhopisov denominovaných vo švajčiarskych frankoch, no nepodarilo sa im to.



Riziko zlyhania nesie so sebou možné trvalé následky pre Rusko, ktoré má obmedzený prístup ku svojim zlatým a devízovým rezervám v zahraničí pre sankcie Západu za inváziu na Ukrajine.



Ak Rusko neuskutoční žiadnu z platieb za dlhopisy v rámci určených termínov alebo ak zaplatí v rubľoch namiesto v dolároch, eurách alebo v inej mene, bude to predstavovať jeho bankrot.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 1,1005 USD)