Ruská centrálna banka by mohla s redukciou úrokov začať najskôr v júni

Moskva 18. marca (TASR) - Ruská centrálna banka by úrokové sadzby na najbližšom zasadnutí tento týždeň meniť nemala, keďže inflácia sa stále drží na vysokej úrovni. Uviedli to v najnovšom prieskume, ktorý uskutočnila agentúra Reuters, ekonómovia. Viacerí z nich však predpokladajú, že banka by mohla začať s uvoľňovaním menovej politiky o tri mesiace.



Ruská centrálna banka na svojom ostatnom zasadnutí v polovici februára ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na 16 %. Vtedy oznámila, že inflačné tlaky sa od jesene zmiernili, naďalej sú však vysoké. Nedostatok pracovníkov, slabý rubeľ a vysoké výdavky vlády na financovanie vojny na Ukrajine viedli k vysokej inflácii, ktorá výrazne zredukovala kúpnu silu obyvateľstva. Prezident Vladimir Putin, ktorý si v týchto dňoch v prezidentských voľbách zabezpečil ďalších šesť rokov v úrade, najnovšie Rusom prisľúbil novú finančnú podporu, čo znamená ďalšie výrazné zvýšenie verejných výdavkov.



Všetkých 24 analytikov oslovených agentúrou Reuters očakáva, že na nasledujúcom zasadnutí 22. marca centrálna banka ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na 16 %. Hlavný analytik Sovcombank Michail Vasiliev však dodal, že je tu asi 30-percentná pravdepodobnosť, že banka by mohla sadzbu zvýšiť na 17 %, keďže inflácia aj naďalej predstavuje riziko.



Miera inflácie, ktorá ruskú centrálnu banku znepokojuje najviac, dosiahla minulý rok 7,4 %. Aj keď sa oproti roku 2022, v ktorom predstavovala 11,9 %, výrazne zmiernila, stále sa drží vysoko nad inflačným cieľom banky. Ten je stanovený na 4 %. Ekonómovia očakávajú, že vysoko nad týmto cieľom sa udrží aj tento rok.



"Predpokladáme, že medziročná miera inflácie sa začne výraznejšie spomaľovať až niekedy v letných mesiacoch," povedala Natalia Michalkovová, analytička z Freedom Finance Global s tým, že na zníženie kľúčovej úrokovej sadzby si preto bude potrebné ešte počkať. Viacerí analytici uviedli, že predpokladajú, že s prvým znížením by centrálna banka mohla prísť najskôr v júni.