Ruská centrálna banka by mohla zvýšiť úrokové sadzby o 200 bodov

Moskva 23. júla (TASR) - Ruská centrálna banka pravdepodobne zvýši úrokové sadzby na najbližšom zasadnutí až o 200 bázických bodov. Cieľom je zmiernenie vysokej inflácie a riešenie prehriatej ekonomiky. Uviedli to tento týždeň analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters.



Masívne štátne výdavky, nedostatok pracovnej sily, rast miezd naprieč všetkými sektormi ekonomiky a rozsiahle poskytovanie úverov firmám aj domácnostiam sú hlavným faktormi vysokej inflácie. Tá v súčasnosti dosahuje 9,2 % a výrazne prekonáva inflačný cieľ ruskej centrálnej banky stanovený na 4 %.



Najbližšie zasadnutie centrálnej banky sa uskutoční v piatok 26. júla a drvivá väčšina z 28 analytikov oslovených agentúrou Reuters očakáva, že banka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 200 bázických bodov na 18 %. Iba štyria sú v odhadoch miernejší a počítajú so zvýšením hlavnej sadzby o 100 bodov. "Iná možnosť ako zvýšenie úrokových sadzieb ruskou centrálnou bankou neexistuje," povedal Oleg Kuzmin, analytik zo spoločnosti Renaissance.



V predchádzajúcom prieskume z 2. júla desať zo 16 analytikov počítalo so zvýšením hlavnej sadzby o 200 bázických bodov. Počet analytikov očakávajúcich výrazné sprísnenie menovej politiky sa zvýšil po tom, ako Rusko zverejnilo nové údaje o vývoji inflácie.



Analytici vychádzajú aj z najnovšej rétoriky guvernérky centrálnej banky Elviry Nabiullinovej. Tá naznačila, že menová rada sa na najbližšom zasadnutí "sústredí nie na to, či sadzby zvýši, ale na rozsah ich zvýšenia".



Trhy zároveň očakávajú, že centrálna banka prehodnotí inflačnú prognózu na tento rok. Banka v súčasnosti odhaduje, že inflácia sa bude pohybovať od 4,3 % do 4,8 %. Niektorí analytici však predpokladajú, že ku koncu tohto roka sa môže inflácia pohybovať okolo 7 %.