Ruská centrálna banka má vo Švajčiarsku aktíva za 7,4 miliardy CHF

Ženeva 10. mája (TASR) - Ruská centrálna banka má vo Švajčiarsku rezervy a aktíva v celkovej hodnote 7,4 miliardy švajčiarskych frankov (7,56 miliardy eur). Oznámilo to v stredu švajčiarske ministerstvo hospodárstva. TASR správu prevzala z AFP.



Transakcie súvisiace so správou aktív a rezerv ruskej centrálnej banky boli zakázané už mesiac po tom, ako Moskva vo februári 2022 spustila svoju inváziu na Ukrajinu, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že "aktíva ruskej centrálnej banky boli imobilizované".



Švajčiarska vláda bola v stredu informovaná o množstve aktív a rezerv ruskej centrálnej banky držaných v bohatej alpskej krajine po zavedení novej povinnosti, v marci, o podávaní takýchto správ, uvádza sa vo vyhlásení.



Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) zdôraznil, že je potrebné rozlišovať medzi "imobilizovanými aktívami ruskej centrálnej banky a zmrazenými finančnými prostriedkami a aktívami bohatých Rusov a firiem vo Švajčiarsku".



Do dnešného dňa Švajčiarsko, dlho obľúbená destinácia pre bohatých Rusov a ich aktíva, zmrazilo financie a aktíva v hodnote približne 7,5 miliardy CHF, ktoré vlastnia alebo kontrolujú sankcionované osoby, firmy alebo subjekty.



Tradične neutrálne Švajčiarsko sa štyri dni po ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára 2022 rozhodlo, že sa pripojí k sankciám Európskej únie (EÚ) voči Moskve. A prikázalo bankám, aby odovzdávali informácie o klientoch alebo firmách, ktorých sa to týka.



Vo vyhlásení v stredu SECO zdôraznil, že banky sú aj naďalej "povinné vykazovať rezervy a aktíva ruskej centrálnej banky a vykazovanie sa bude vykonávať pravidelne na štvrťročnej báze".



"V prípade mimoriadnej a nepredvídanej straty alebo poškodenia je povinnosťou okamžite to nahlásiť SECO."



Švajčiarsko poukázalo na to, že v EÚ "prebiehajú diskusie o tom, či by sa aktíva ruskej centrálnej banky mali investovať a výnosy použiť na obnovu Ukrajiny". Švajčiarsko tieto diskusie pozorne sleduje.



(1 EUR = 0,9788 CHF)