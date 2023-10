Ruská centrálna banka menovú politiku do konca roka 2024 asi nezmení

Moskva 3. októbra (TASR) – Ruská centrálna banka bude pravdepodobne musieť ponechať úrokové sadzby na vysokých úrovniach až do konca roka 2024. Vyhlásil to v utorok viceguvernér banky Alexej Zabotkin po tom, ako kurz rubľa voči americkému doláru oslabil nad hranicu 100 RUB/USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská centrálna banka v polovici septembra zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 13 %. Sadzbu zvyšovala tretíkrát po sebe, pričom v auguste ju posunula nahor až o 350 bázických bodov. Reagovala tak na klesajúci kurz rubľa a ďalšie inflačné tlaky.



"Aby sa inflácia vrátila k cieľovej hodnote 4 %, prísnu menovú politiku bude pravdepodobne potrebné udržiavať počas celého budúceho roka," povedal Zabotkin v hornej komore ruského parlamentu.



Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí plánovanom na 27. októbra opäť zvýši sadzby. Základná prognóza banky počíta v roku 2024 s úrokovými sadzbami v rozpätí 11,5 % až 12,5 %. V roku 2026 sa v dôsledku zmiernenia inflačných tlakov predpokladá návrat do pásma 5,5 % až 6,5 %.



(1 EUR = 1,053 USD)