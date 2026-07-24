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Ruská centrálna banka mierne znížila úrokové sadzby
Ruská centrálna banka v piatok oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu stanovila na 14 %. Oproti pôvodnej úrovni to znamená zníženie o 25 bázických bodov.
Autor TASR
Moskva 24. júla (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok mierne znížila úrokové sadzby, napriek zrýchleniu inflácie, ktorú nahor vyhnal rast cien pohonných látok po ukrajinských útokoch na ruské rafinérie. Útoky, ako aj západné sankcie, však zároveň poškodzujú ruskú ekonomiku a centrálna banka najnovšie zhoršila odhad jej tohtoročného vývoja. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Ruská centrálna banka v piatok oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu stanovila na 14 %. Oproti pôvodnej úrovni to znamená zníženie o 25 bázických bodov. Prekvapila tak analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s ponechaním hlavnej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni.
Banka uviedla, že inflácia sa v júni a júli zrýchlila, na druhej strane, zhoršuje sa ekonomická situácia. Centrálna banka preto zhoršila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Pôvodne počítala podľa údajov Reuters s rastom v rozmedzí od 0,5 % do 1,5 %, teraz predpokladá, že ekonomika vzrastie maximálne o 1 %, pričom nevylučuje ani nulový rast.
Zároveň upravila odhad inflácie. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzala infláciu za tento rok na úrovni od 4,5 % do 5,5 %, teraz počíta s tým, že dosiahne od 6 % do 7 %.
V júni sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,9 % po 0,2-percentnej inflácii v máji. V medziročnom porovnaní dosiahla inflácia v Rusku v júni 6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 5,3 %.
Ruská centrálna banka v piatok oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu stanovila na 14 %. Oproti pôvodnej úrovni to znamená zníženie o 25 bázických bodov. Prekvapila tak analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s ponechaním hlavnej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni.
Banka uviedla, že inflácia sa v júni a júli zrýchlila, na druhej strane, zhoršuje sa ekonomická situácia. Centrálna banka preto zhoršila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Pôvodne počítala podľa údajov Reuters s rastom v rozmedzí od 0,5 % do 1,5 %, teraz predpokladá, že ekonomika vzrastie maximálne o 1 %, pričom nevylučuje ani nulový rast.
Zároveň upravila odhad inflácie. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzala infláciu za tento rok na úrovni od 4,5 % do 5,5 %, teraz počíta s tým, že dosiahne od 6 % do 7 %.
V júni sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,9 % po 0,2-percentnej inflácii v máji. V medziročnom porovnaní dosiahla inflácia v Rusku v júni 6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 5,3 %.