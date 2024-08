Ruská centrálna banka môže zvýšiť úrokové sadzby nad 20 %

Moskva 11. augusta (TASR) - Kľúčová úroková sadzba v Rusku by mohla v nasledujúcich mesiacoch vzrásť až nad 20 %, ak centrálna banka bude mať naďalej pochybnosti o predpokladanom vývoji inflácie. Povedal to viceguvernér Národnej banky Ruska Alexej Zabotkin. Informovala o tom agentúra TASS.



Zabotkin povedal, že ak aj v budúcich mesiacoch bude mať centrálna banka pochybnosti o tom, že "inflácia sa spomaľuje a inflačné očakávania spotrebiteľov a podnikov klesajú dostatočne na to, aby sa inflácia v roku 2025 vrátila na 4 %, kľúčová úroková sadzba by sa mohla zvýšiť na 20 %, prípadne aj vyššie". Zároveň dodal, že vplyv zmenených úrokových sadzieb na rozhodnutia spotrebiteľov a podnikov trvá určitý čas, čo sa následne odráža na vývoji inflácie.



"Trvá to tri a šesť kvartálov. To znamená, že najsilnejší vplyv rozhodnutí urobených doteraz, pocítime v 2. polroku tohto roka a neskôr," povedal Zabotkin.



Riziko zvyšovania úrokových sadzieb v nasledujúcom období najnovšie posilnili aj informácie ruského štatistického úradu Rosstat o vývoji inflácie. Tá dosiahla v júli najvyššiu úroveň za takmer 1,5 roka, keď prekročila 9 %.



Spotrebiteľské ceny v Rusku sa medziročne zvýšili o 9,1 %, oznámil v piatok (9. 8.) Rosstat. V predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 8,6 %. Júlová medziročná inflácia tak bola najvyššia od februára 2023.



Centrálna banka naposledy zasadala koncom júla a na tomto zasadnutí zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na 18 %. To znamená rast až o 200 bázických bodov a najvyššiu úroveň od konca februára 2022, keď ju krátko po útoku Ruska na Ukrajinu zvýšila z 9,5 % na 20 %.