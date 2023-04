Ruská centrálna banka očakáva tento rok rast ekonomiky približne o 1 %

Moskva 18. apríla (TASR) - Je možné, že tohtoročný vývoj ruskej ekonomiky dosiahne hornú hranicu centrálnou bankou predpokladaného pásma. To by znamenalo rast zhruba o 1 %. Uviedol to v utorok zástupca ruskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu viceguvernér centrálnej banky Alexej Zabotkin povedal, že "údaje za 1. štvrťrok naznačujú, že vývoj ekonomiky sa pravdepodobne posunie do optimistickejšej časti pásma", ktoré banka stanovila v rámci svojej ekonomickej prognózy. Tá udáva, že ekonomika sa v tomto roku môže pohybovať od poklesu o 1 % až k rastu o 1 %.



Najnovší odhad centrálnej banky sa tak priblížil k novej prognóze ministerstva hospodárstva. To minulý týždeň výrazne zlepšilo odhad vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku a očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie o 1,2 %. Pôvodne odhadovalo, že zaznamená pokles o 0,8 %.



Aj Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja ruskej ekonomiky v roku 2023, a to z rastu na úrovni 0,3 % na 0,7 %. V minulom roku zaznamenala ruská ekonomika pokles o 2,1 %. Dôvodom sú náklady spojené s vojnou na Ukrajine a sankcie západných štátov uvalené na Rusko práve v reakcii na útok Moskvy na Ukrajinu.