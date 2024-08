Ruská centrálna banka očakáva tento rok pokles dovozu

Moskva 29. augusta (TASR) - Dovoz do Ruska zaznamená tento rok pokles, uviedla vo štvrtok ruská centrálna banka. Ako dôvod uviedla problémy s cezhraničnými platbami a logistické komplikácie spojené so sankciami západných štátov. V neskoršom období by sa však situácia mala opätovne zlepšiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Dovoz tento rok klesne, a to pre problémy spojené s platbami a logistikou v dôsledku sankcií," uvádza centrálna banka v návrhu usmernení v oblasti menovej politiky na najbližšie tri roky. V strednodobom horizonte by sa však situácia mala zlepšiť.



"Tieto obmedzenia budú krátkodobého charakteru. V nasledujúcich rokoch očakávame postupné zotavovanie dovozu, k čomu by mala prispieť diverzifikácia dodávok a rozvoj nových logistických reťazcov," dodala banka.



Tieto informácie oznámila ruská centrálna banka deň po tom, ako bol zverejnený výrazný rast ekonomiky za 1. polrok, napriek silnému tlaku západných sankcií. Údaje o vývoji ekonomiky sa ihneď odrazili na nových prognózach rastu za celý rok 2024.



Na základe predbežných odhadov sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska zvýšil medziročne o 4,6 %. Na porovnanie, za 1. polrok minulého roka dosiahol rast ruskej ekonomiky 1,8 %. Zástupcovia ministerstva hospodárstva pripisujú rast kapitálovým investíciám, ktoré zaznamenali výrazné zvýšenie v 1. aj 2. štvrťroku.



"Vzhľadom na veľmi dobré výsledky za 1. polrok tohto roka očakávame za rok 2024 lepšie údaje, než sme predpokladali v apríli," povedala štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva Polina Krjučkovová.



Údaje však zároveň poukazujú aj na prehrievanie ekonomiky, čo centrálnu banku prinútilo zvýšiť hlavnú úrokovú sadzbu v júli o 200 bázických bodov na 18 %. Banka preto vo svojich usmerneniach uviedla, že bude nevyhnutné zotrvať na prísnej menovej politike dlhšie obdobie, ak sa chce dopracovať k udržateľnému spomaľovaniu inflácie. Tá sa momentálne pohybuje nad 9 % a najhorší možný scenár varuje pred zrýchlením inflácie do konca budúceho roka na 13 až 15 %. Inflačný cieľ pritom centrálna banka stanovila na 4 %. Základný scenár počíta so spomalením inflácie do konca roka 2025 na 4,5 %, prípadne na úroveň inflačného cieľa.