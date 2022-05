Ruská centrálna banka opäť výrazne znížila hlavnú úrokovú sadzbu

Moskva 26. mája (TASR) - Ruská centrálna banka pokračuje vo výraznom znižovaní kľúčovej úrokovej sadzby. Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí znížila hlavnú úrokovú sadzbu o tri percentuálne body, teda v rovnakom rozsahu ako v apríli. Zároveň uviedla, že nevylučuje ďalšiu redukciu sadzby na nasledujúcich zasadnutiach.



Ruská národná banka oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu znižuje z pôvodných 14 % na 11 %. Ako dôvod uviedla zhoršovanie ekonomickej situácie, zatiaľ čo miera inflácie sa spomaľuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od konca februára, keď banka pár dní po invázii ruských vojsk na Ukrajinu sadzbu viac než zdvojnásobila, ju zredukovala už o 900 bázických bodov. Dodala pritom, že "ponecháva otvorenú možnosť zníženia kľúčovej úrokovej sadzby na ďalších zasadnutiach".



Externé podmienky sú pre ruskú ekonomiku podľa banky naďalej zložité, riziká pre finančnú stabilitu sa však zmiernili. To otvára priestor na zmiernenie niektorých opatrení v oblasti kapitálových kontrol, dodala.



Inflačnú prognózu na tento rok centrálna banka nespomenula. Pôvodne ju uvádzala na úrovni 18 až 23 %. Uviedla však, že miera inflácie by sa mala v roku 2023 zmierniť na 5 až 7 % a v roku 2024 by mala dosiahnuť inflačný cieľ stanovený na 4 %.



K 20. máju dosiahla inflácia v Rusku 17,51 %. Týždeň pretým predstavovala 17,69 %. Pod mierne spomalenie sa podľa ministerstva hospodárstva podpísalo najmä obmedzenie spotrebiteľskej aktivity. Aj naďalej sa však inflácia pohybuje blízko 20-ročného maxima.