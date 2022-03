Ruská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na 20 %

Moskva 18. marca (TASR) - Po prudkom zvýšení koncom februára na podporu finančnej stability ruská centrálna banka ponechala v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Hlavná sadzba tak zostáva na úrovni 20 %. Banka zároveň dodala, že očakáva ďalšie zrýchľovanie inflácie a pokles ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pred takmer tromi týždňami centrálna banka mimoriadne zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu z 9,5 % na 20 %. Reagovala tak na prepad kurzu ruského rubľa na historické minimum, ktoré nasledovalo po uvalení rozsiahlych sankcií západných štátov na Rusko v dôsledku útoku na Ukrajinu. Teraz centrálna banka menovú politiku nemenila, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov, uviedla však, že počíta so zrýchľovaním inflácie.



"Ruská ekonomika vstupuje do fázy rozsiahlej štrukturálnej transformácie, ktorá bude sprevádzaná dočasným obdobím zvýšenej inflácie," uviedla Ruská národná banka. Čo sa týka konkrétnych údajov, banka naďalej predpokladá, že miera inflácie by sa mala v roku 2024 dostať na úroveň jej inflačného cieľa 4 %, na tento rok však vyhliadky nezverejnila.



Na druhej strane uviedla, že v nasledujúcich kvartáloch počíta v poklesom ekonomiky. Viac o prognóze centrálnej banky na nasledujúce obdobie a plánoch v oblasti menovej politiky zverejní guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Jej online brífing je naplánovaný na 15.00 h SEČ. Ďalšie zasadnutie ruskej centrálnej banky sa uskutoční 29. apríla.