Ruská centrálna banka ponechala kľúčový úrok na 7,5 %

Moskva 28. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka ponechala v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Sadzbu tak nemenila prvýkrát po tom, ako predtým šesťkrát po sebe posunula kľúčový úrok smerom nadol. Inflačné očakávania sa však podľa banky zvýšili, čo bol hlavný dôvod, pre ktorý sa rozhodla s kľúčovým úrokom nehýbať. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Centrálna banka v piatok oznámila, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 7,5 %, na ktorú ju znížila v polovici septembra. Vtedy ju skresala o 50 bázických bodov. Piatkové rozhodnutie banky sa očakávalo a väčšina analytikov v minulých dňoch potvrdila, že nepredpokladá, že by vzhľadom na očakávaný vývoj inflácie mala banka so sadzbou hýbať.



Po útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára banka prudko zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 9,5 % na 20 % s cieľom zmierniť riziká, ktoré invázia predstavovala pre finančnú stabilitu. Neskôr, keď sa situácia stabilizovala, začala banka s postupným znižovaním sadzby až na súčasnú úroveň. Od apríla ju zredukovala celkovo až o 1250 bázických bodov.



Aj keď miera inflácie sa v októbri zmiernila na 12,9 %, inflačné očakávania domácností aj firiem sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi mierne zvýšili. Banka sama odhad inflácie mierne zvýšila, pričom najnovšie odhaduje, že tento rok by inflácia mala dosiahnuť od 12 % do 13 %. Pôvodné rozpätie bolo 11 % až 13 %. V budúcom roku by mala miera inflácie v Rusku podľa centrálnej banky klesnúť do pásma 5 až 7 % a na úroveň inflačného cieľa 4 % by sa mala dostať v roku 2024.



Ruská centrálna banka zároveň dodala, že ekonomika by mala tento rok klesnúť o 3 %, prípadne až o 3,5 %. V poklese zostane aj v budúcom roku, pričom banka stanovila rozpätie poklesu od 1 % až do 4 %. Na druhej strane, už v 2. polroku budúceho roka by ekonomika mohla začať zaznamenávať rast. V rokoch 2024 a 2025 by hrubý domáci produkt (HDP) mohol dosiahnuť rast na úrovni 1,5 až 2,5 %.