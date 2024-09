Ruská centrálna banka pravdepodobne zvýši úroky o 100 bázických bodov

Moskva 2. septembra (TASR) - Ruská centrálna banka pravdepodobne pristúpi v septembri k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb s cieľom zmierniť vysokú infláciu a schladiť prehriatu ekonomiku. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters, podľa ktorého banka zvýši sadzby o 100 bázických bodov.



Celkovo 15 analytikov, ktorých agentúra Reuters oslovila na prelome augusta a septembra, predpokladá, že centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí 13. septembra posunie úrokové sadzby z terajších 18 % na 19 %. Očakávajú, že miera inflácie ukončí tento rok okolo 7 %. To je síce menej, než dosahuje inflácia v Rusku v tomto období (9,1 %), avšak mierne vyššie, než sa pôvodne čakalo. Analytici v predchádzajúcom prieskume počítali s infláciou v závere roka pod úrovňou 7 %. Samotná centrálna banka odhaduje infláciu ku koncu tohto roka v rozmedzí od 6,5 do 7 %.



Na ostatnom zasadnutí v júli zvýšila ruská centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu až o 200 bázických bodov. Navyše, banka v júli signalizovala, že prísna menová politika zostane v platnosti ešte nejaký čas, ináč sa vysokú mieru inflácie nepodarí stlačiť na prijateľnú úroveň.



Analytici odhadujú, že hlavná úroková sadzba zotrvá na dvojcifernej úrovni až do roku 2027. V danom roku by sa mala dostať na 9 %. Ruská centrálna banka predpokladá, že kľúčová úroková sadzba sa bude v roku 2027 pohybovať od 7,5 % do 9,5 %.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, analytici odhadujú, že tento rok ruská ekonomika vzrastie o 3,6 %. Vláda je ešte optimistickejšia a očakáva, že rast ekonomiky dosiahne 3,9 %.