Ruská centrálna banka predĺži kapitálové kontroly

Moskva 2. marca (TASR) - Ruská centrálna banka plánuje predĺžiť kapitálové kontroly. Uviedla to vo štvrtok banka, ktorá zároveň dodala, že niektoré odvetvia ruskej ekonomiky pociťujú dôsledky západných sankcií, aj keď ich zatiaľ dokázali zvládnuť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Potom, ako Rusko koncom februára minulého roka napadlo Ukrajinu, sa ekonomická situácia v krajine prudko zmenila. Západné štáty uvalili na Rusko v rámci viacerých balíkov rozsiahle sankcie, ktoré zasiahli všetky sektory ekonomiky. Medzi najviac zasiahnuté sektory patrí finančný, keďže niektoré banky boli vyradené zo systému SWIFT, ktorý slúži na bezproblémové zabezpečenie medzinárodných platieb. Sankcie sa okrem toho dotkli aj prístupu k technológiám a v poslednom období aj kľúčového vývozu ropy a plynu.



Vláda a centrálna banka krátko po uvalení prvých balíkov sankcií reagovali zavedením rozsiahlych kapitálových kontrol. To pomohlo posilniť kurz rubľa a stabilizovať bankový sektor.



V tejto súvislosti guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová na bankovom fóre vo štvrtok povedala, že aj keď mnohé z obmedzení banka medzičasom zmiernila, prípadne zrušila, vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky niektoré zostanú v platnosti. "V prípade niektorých obmedzení, ako sú limity na výber hotovosti z bankových účtov, transfer peňazí do zahraničia a obmedzenia výberov peňazí nerezidentami z nepriateľských krajín, sa blíži ich konečný termín," povedala Nabiullinová a dodala, že "vo všetkých prípadoch budú obmedzenia predĺžené".



Ruská ekonomika dokázala do veľkej miery zvládnuť tlak bezprecedentných západných sankcií, podľa predbežných údajov však v minulom roku zaznamenala pokles o vyše 2 %. Analytici počítajú s poklesom aj v tomto roku, pričom odhadujú, že by mohol dosiahnuť takmer 2 %.



Nabiullinová síce upozornila na "systémové riziká" pre bankový sektor potom, ako ruské banky zaznamenali minulý rok prepad ziskov, avšak najnovšie kolo sankcií voči ruskému finančnému sektoru nebude podľa nej predstavovať väčší problém. USA a Británia pridali v minulom týždni ďalšie ruské banky na svoje sankčné zoznamy, zatiaľ čo Európska únia rozhodla v rámci 10. balíka sankcií o odstrihnutí ďalších bánk od systému SWIFT. Medzi nimi aj banky Tinkoff a privátnej Alfa Bank.



Ako šéfka centrálnej banky dodala, pre ruský finančný systém to nie je nič šokujúce. "V porovnaní s bankami, ktoré sankcie zasiahli predtým, ide o relatívne malé banky a navyše, mali čas sa pripraviť a zredukovať objem aktív, ktoré môžu byť blokované," dodala Nabiullinová.