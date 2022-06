Ruská centrálna banka predpokladá ďalšie zníženie úrokových sadzieb

Moskva 29. júna (TASR) - Ruská centrálna banka má priestor na ďalšie zníženie hlavnej úrokovej sadzby a v prípade zmiernenia inflácie tak aj urobí. Uviedla to v stredu guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Naposledy znížila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu 10. júna, a to o 150 bázických bodov, čím ju dostala na predkrízovú úroveň 9,5 %. Bolo to štvrté zníženie po sebe. Od konca februára, keď banka pár dní po invázii ruských vojsk na Ukrajinu sadzbu viac než zdvojnásobila na 20 %, ju do dnešných dní zredukovala už o 10,5 percentuálneho bodu.



V máji dosiahla miera inflácie v Rusku 17,1 %. Zaznamenala tak zmiernenie oproti aprílu, v ktorom dosiahla najvýraznejší rast spotrebiteľských cien za vyše 20 rokov. V danom mesiaci predstavovala miera inflácie v Rusku 17,8 %, čo bola najvyššia inflácia od januára 2002.



Spotrebiteľské ceny v Rusku zaznamenali výrazný rast v marci, keď po februárovej inflácii na úrovni 9,2 % vzrástli o 16,7 %. Dôvodom boli prudké výkyvy rubľa a nástup sankcií, ktoré pre vojnu na Ukrajine začali voči Rusku zavádzať západné štáty.