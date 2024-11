Ruská centrálna banka reaguje na pád rubľa, zastavuje nákup devíz

Moskva 27. novembra (TASR) - Ruská centrálna banka zareagovala na prudký pokles kurzu rubľa a oznámila, že zastavuje nákup devíz až do konca roka. Cieľom je podľa nej zmierniť tlak na finančné trhy, keďže kurz ruskej meny klesol od začiatku augusta o viac než štvrtinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka uviedla, že od 28. novembra do konca roka nebude nakupovať devízy na domácom trhu. K nákupom by sa mala vrátiť v roku 2025. "Toto rozhodnutie sme urobili s cieľom zmierniť výkyvy na finančných trhoch," uviedla banka v oficiálnom oznámení.



Do 17.00 h SEČ klesol kurz rubľa na 113,15 RUB/USD. Od začiatku stredajšieho obchodovania tak ruská mena zaznamenala pokles kurzu o 7,25 %. Práve v reakcii na prekročenie 110-rubľovej hranice oproti doláru analytici uviedli, že centrálna banka bude musieť reagovať.



Podľa ministra hospodárstva Maxima Rešetnikova je za výkyvmi rubľa najmä silný kurz dolára a obavy trhov v dôsledku nedávno sprísnených sankcií. Nie je to dôsledok fundamentálnych faktorov, takže je presvedčený, že kurz ruskej meny sa čoskoro stabilizuje. Dodal, že 82 % ruského vývozu a 78 % dovozu sa platí v rubľoch a v menách "spriatelených" krajín.