Ruská centrálna banka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Moskva 10. februára (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 7,5 %. Naznačila však, že tento rok možno bude musieť zvýšiť sadzby, keďže prehlbujúci sa rozpočtový deficit, nedostatok pracovnej sily a slabší rubeľ predstavujú inflačné riziká. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V minulom roku koncom februára po invázii ruskej armády na Ukrajinu banka mimoriadne zvýšila úrokové sadzby až na 20 %. Následne ich začala znižovať, naposledy v septembri. Odvtedy ich drží stabilné na úrovni 7,5 %.



Vzhľadom na to, že miera inflácia dosiahla 6. februáru 11,72 %, centrálna banka ponechala odhad inflácie v tomto roku v pásme 5 – 7 %. A stále verí, že v roku 2024 dokáže vrátiť infláciu na svoju cieľovú úroveň 4 %. "Ak sa proinflačné riziká zintenzívnia, centrálna banka na svojich nadchádzajúcich zasadnutiach zváži potrebu zvýšenia kľúčovej sadzby," uviedla vo vyhlásení.



Krátkodobé inflačné riziká sa podľa banky pritom opäť zvýšili vrátane možnosti, že vonkajšie obmedzenia potenciálu ruskej ekonomiky sa ukážu silnejšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Banka upravila svoju prognózu vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023 na rast o 1 % až pokles o -1 %, z predchádzajúcich 1 % až –4 %. Medzinárodný menový fond očakáva v tomto roku rast ruskej ekonomiky o 0,3 %.



Centrálna banka znížila tiež odhad priemernej ceny uralskej ropy v roku 2023, vzhľadom na embargá na ruskú ropu a ropné produkty, ktoré uvalili západné krajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine, na 55 USD (51,06 eura) za barel (159 litrov) zo 70,10 USD/barel.



To bude mať dôsledky pre ruský rozpočet v roku 2023, ktorý je v súčasnosti založený na cene ropy 70,10 USD za barel. V januári Rusko zaznamenalo rozpočtový deficit takmer 25 miliárd USD, keďže jeho výdavky prudko vzrástli a príjmy klesli.



Po odhadovanom poklese HDP o 2,5 % v minulom roku, keď si západné sankcie vybrali svoju daň, sa výhľad ruskej ekonomiky v roku 2023 javí ako optimistickejší, no problémy predstavujú nedostatok pracovnej sily, klesajúce príjmy z energií a prehlbujúci sa deficit.



"V prípade ďalšieho prehĺbenia rozpočtového deficitu sa zvýšia proinflačné riziká a možno bude potrebná prísnejšia menová politika," uviedla banka.



Najbližšie zasadnutie o úrokových sadzieb je naplánované na 17. marca.



(1 EUR = 1,0771 USD)