Ruská centrálna banka úrokové sadzby nemenila

Moskva 26. apríla (TASR) - Ruská centrálna banka ponechala v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni, už tretíkrát v rade, zhoršila však inflačné vyhliadky na tento rok. Nové údaje tak vzďaľujú infláciu v Rusku od inflačného cieľa centrálnej banky. Na druhej strane, výrazne zlepšila odhad vývoja ekonomiky, ktorá by tento rok mohla vzrásť až o 3,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponecháva na úrovni 16 %. Rozhodnutie banky bolo v súlade s očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí vychádzali z pretrvávajúcej vysokej inflácie ťahanej pokračujúcim dopytom spotrebiteľov a nedostatkom ľudí na trhu práce.



Banka však zároveň oznámila, že v tomto roku počíta s vyššou infláciou, než predpokladala v predchádzajúcom období. Pôvodne očakávala, že v roku 2024 sa bude miera inflácie pohybovať v rozmedzí od 4 % do 4,5 %, teraz predpokladá, že to bude od 4,3 % do 4,8 %.



"V dôsledku vysokého domáceho dopytu sa bude inflácia vracať k inflačnému cieľu o niečo pomalšie, než sme predpokladali vo februári," uviedla banka v oficiálnom oznámení po rozhodnutí o úrokových sadzbách. V minulom roku dosiahla miera inflácie v Rusku 7,4 % a v roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, vyskočila na 11,9 %. Ekonómovia predpokladajú, že výrazne nad inflačným cieľom stanoveným centrálnou bankou na 4 % zotrvá aj v tomto roku.



Na druhej strane, ruská centrálna banka výrazne zlepšila vyhliadky hospodárskeho rastu. Pôvodne počítala tento rok s rastom ekonomiky v rozmedzí od 1 % do 2 %, teraz očakáva, že rast dosiahne od 2,5 % do 3,5 %.



K zlepšeniu prognózy v oblasti vývoja ekonomiky pristúpila banka po tom, ako odhad rastu v tomto roku zlepšilo ruské ministerstvo hospodárstva. To v utorok (23. 4.) uviedlo, že v tomto roku počíta s rastom ekonomiky o 2,8 %. V pôvodnom odhade udávalo tohtoročný rast na úrovni 2,3 %.



Banka v piatok upravila aj prognózu hlavnej úrokovej sadzby na tento rok. Odhaduje, že kľúčová úroková sadzba dosiahne v roku 2024 v priemere 15 až 16 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzala 13,5 až 15,5 %. Nasledujúce zasadnutie ruskej centrálnej banky, na ktorom sa bude rozhodovať aj o úrokových sadzbách, sa uskutoční 7. júna.