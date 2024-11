Ruská centrálna banka uvažuje o zvýšení sadzieb pre prepad rubľa

Moskva 28. novembra (TASR) - Ruská centrálna banka uvažuje o ďalšom sprísnení menovej politiky. Dôvodom je prepad rubľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Keďže inflácia môže prekročiť cieľovú úroveň, centrálna banka urobí všetko pre to, aby sa ceny opäť stabilizovali, uviedol poradca centrálnej banky Kirill Tremasov. "Prakticky niet pochýb o tom, že menový výbor bude na decembrovom zasadnutí diskutovať o ďalšom zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby."



Kľúčová ruská úroková sadzba sa aktuálne nachádza na úrovni 21 % a je najvyššia od roku 2003. Rubeľ sa však prepadá a testuje jedno minimum za druhým. V stredu (27. 11.) sa oslabil o viac ako 7 % a jeho kurz voči doláru sa priblížil k hranici 115 RUB/USD, zatiaľ čo kurz voči euru prekročil 120 RUB/EUR. Ruská mena od začiatku augusta stratila takmer štvrtinu svojej hodnoty.



Vo štvrtok sa rubeľ mierne zotavil vďaka intervencii centrálnej banky, ktorá v stredu oznámila, že prestane nakupovať devízy. Dôvodom tlaku na rubeľ sú západné sankcie, ale aj nárast politickej neistoty, ktorú ešte zhoršilo odpálenie rakety stredného doletu Orešnik na príkaz prezidenta Vladimira Putina.



Slabý rubeľ zrejme bude ďalej podporovať infláciu v Rusku. Centrálna banka odhaduje, že oslabenie rubľa o 10 % pridáva k inflácii 0,5 percentuálneho bodu. To znamená, že pokles rubľa za uplynulé štyri mesiace by mohol k súčasnej miere inflácie pridať 1,5 percentuálneho bodu.



Podľa denníka Kommersant výrobcovia domácich spotrebičov už informovali obchody o desaťpercentnom zvýšení cien. Oficiálne centrálna banka stále predpokladá, že inflácia v tomto roku dosiahne maximálne 8,5 %. Mnohí spotrebitelia v krajine sa však sťažujú na výrazné zvýšenie cien potravín a tovarov každodennej spotreby.



Cieľom zvýšenia úrokových sadzieb je skrotiť infláciu. Zástupca šéfa najväčšej štátnej banky VTB Dmitrij Pjanov očakáva, že kľúčová úroková sadzba stúpne na 23 %. Vysoké úrokové sadzby predstavujú problém najmä pre ruské firmy. Zbrojársky priemysel, ktorému sa darí vďaka štátnym zákazkám, však bude pravdepodobne naďalej rásť.